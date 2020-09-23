Европа не оценила инаугурацию Лукашенко. Тихановская: он "просто ушел на пенсию"

Александра Лукашенко после сегодняшней тайной инаугурации официально отказались признавать президентом уже несколько стран Евросоюза, среди которых Германия, Литва, Словакия и Эстония. Украина созвала экстренное совещание для выработки единой позиции по статусу Лукашенко. Сегодняшнюю выходку белорусского «лидера» резко раскритиковала оппозиция, сочтя произошедшее полной делигитимизацией его режима.

«Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию»,

— говорит в своем обращении Светлана Тихановская, объясняя, что фактически Лукашенко таким образом досрочно прекратил свой предыдущий срок, а на новый он уже не имеет права. По её мнению, она является единственным легитимным руководителем страны, а дальнейшие распоряжения Лукашенко уже не имеют веса.

Другой оппозиционный лидер Валерий Цепкало также уверен, что тайная инаугурация не добавляет Лукашенко законных оснований для президентства. Он обращает внимание, что, давая клятву на Конституции, Лукашенко, «не имея стыда, не имея совести», сам же нарушает Основной закон в том, что касается непосредственно инаугурации. По его мнению, Лукашенко уже «нарушил все мыслимые и немыслимые пункты» Конституции.

Цепкало также обратился к правоохранительным органам Беларуси с призывом «дать правовую оценку» тайной инаугурации, которую вопреки законам даже не транслировали по телевидению, не говоря уже о том, что никто в стране не знал о её проведении.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в комментарии DW дополнительно подтвердил, что Лукашенко в представлении ФРГ не является легитимным лидером, а сам факт закрытости и секретности инаугурации «весьма показателен».

«Александр Лукашенко, вступивший в должность сегодня, не имеет легитимности руководить своей страной. Он ответственен за президентские выборы в Беларуси, которые не были ни свободными, ни справедливыми», — пишет в своем Twitter глава МИД Словакии Иван Корчок.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу назвал прошедшую инаугурацию «незаконной», отметив, что она «идет вразрез со всеми принципами демократии», а «Лукашенко явно лишился своего мандата».

«Результат выборов незаконен. Никакая церемония — помпезная или секретная — не изменит этого неоспоримого факта или создаст иллюзию легитимности»,

— уверен президент Литвы Гитанас Науседа.