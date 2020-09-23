"Больше напоминает воровскую сходку", – Латушко о "самоинаугурации" Лукашенко

Член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко отказался считать Лукашенко президентом после того, как он устроил себе секретную инаугурацию.

«Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников», — говорит политик.

«Для нас же, граждан Беларуси, для мирового сообщества он теперь никто. Досадная ошибка истории и позор цивилизованного мира»,

— пишет он в своем Telegram-канале, призывая общественность к участию в «акции неповиновения».

Он также усомнился, что это мероприятие вообще можно считать инаугурацией. По его мнению, атмосфера секретности говорит о явной нелегитимности происходящего:

«Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус? Честно говоря, это больше напоминает воровскую сходку для коронации очередного вора в законе. Очевидно, что Александр Лукашенко президент исключительно ОМОНа и горстки завравшихся чиновников».

Латушко уверен, что мероприятие является нарушением закона, а Лукашенко к нему побудили «дьявольская жажда власти и параноидальный страх»: «С сегодняшнего дня он больше не президент Республики Беларусь. Он просто глава ОМОНа, который без знаков различия орудуют на улицах Беларуси и кучки бюрократов», — пояснил он.

Напомним, что инаугурация, которую белорусские Telegram-каналы назвали «крысиной», прошла сегодня за закрытыми дверями в Дворце Независимости. Несмотря на то, что на ней, судя по сообщениям официальных СМИ, присутствовали ряд чиновников, о её проведении не знали ни СМИ, ни граждане. Её трансляция вопреки белорусским законам не велась по центральному телевидению, где в это время шли сериалы.