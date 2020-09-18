Призыв дать объяснения по отравлению Навального "до сих пор актуален" – Берлин

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ продолжает требовать от Кремля объяснений по поводу отравления оппозиционного политика Алексея Навального, произошедшего ранее на территории России.

«Мы попросили и призвали Россию в срочном порядке предоставить объяснения, этот призыв до сих пор актуален», — передает его слова ТАСС.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Навального и издание «Проект» сообщили, что в качестве одной из возможных улик в деле политика они вывезли из страны пластиковые бутылки, из которых пил оппозиционер, благодаря чему удалось подтвердить, что отравление произошло с помощью нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

Зайберт пояснил, что Германия не намерена комментировать подробности, связанные с бутылками: «Правительство приняло к сведению видео команды Навального. Все, что мы можем сказать по этой теме, мы говорили в наших пресс-релизах, к этому добавить нечего».

Официальный Кремль по-прежнему отрицает отравление Навального.