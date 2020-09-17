Ученые номинировали Алексея Навального на Нобелевскую премию мира

Оппозиционный политик Алексей Навальный был выдвинут на Нобелевскую премию мира рядом ученых, изучающих Россию, сообщает в своем Facebook профессор университета Ратгерс в Нью-Джерси Сергей Ерофеев. Это первый случай, когда россиян номинируют на неё, за последние десятилетия: ранее на неё выдвигали только Андрея Сахарова и Михаила Горбачева.

«Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира. Эта идея не совсем нова, но она стала актуальнее и должна найти широкий отклик», — пишет он.

«Навальный, борясь за экономические и политические права людей в нашей стране, внес вклад и в борьбу за эти идеалы во всем мире», — говорит он в интервью «Дождю».

Он акцентирует внимание на том, что инициаторами этого процесса стали не политические деятели, а ученые. Среди них есть и те, кто ранее скептически относился к деятельности политика, но в свете недавних событий поменял свои суждения на его счет, причем, по его словам, некоторые люди, которые скептически относятся к Нобелевской премии мира, могут пересмотреть свою позицию, если её получит российский оппозиционер.