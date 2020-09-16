Покинувший Совфед "честный сенатор" Мархаев: Я продолжу бороться

Член Совета Федерации, выступавший против поправок в Конституцию и повышения пенсионного возраста, покинул кресло сенатора.

Из-за проигрыша КПРФ на выборах сенатор Вячеслав Мархаев – единственный сенатор, который голосовал против поправок в Конституцию, осудил действия силовиков во время московских протестов-2019 и выступил против закона, позволяющего вырубку байкальских лесов, – покидает Совет Федерации.

Sobesednik.ru спросил Вячеслава Михайловича, которого называют «последним честным сенатором Совфеда», был ли такой поворот событий для него ожидаемым.

– Вы же знаете, что в Иркутской области прошли выборы губернатора, и что мы (КПРФ. – Прим. Sobesednik.ru) их проиграли, – ответил сенатор. – Врио (единоросс Игорь Кобзев. – Прим. Sobesednik.ru) стал губернатором. Как он им стал – совершенно другая тема. Если бы избран был другой кандидат, были бы иные варианты. Ну а так, в соответствии со всеми нормами и регламентами, я сложил полномочия.

– Но ведь у сенаторских полномочий есть конкретный срок. Это нормально: просто взять и отстранить сенатора?

– Это нормы законодательства. Пришла команда, и ее исполнили.

Меня ведь могли убрать еще раньше, в связи с отставкой Левченко. Как с ним обошлись, вы знаете…

Тем не менее, я остаюсь первым секретарем Бурятского обкома КПРФ. Так что работа будет продолжена. И борьба тоже.

Вячеслав Мархаев стал сенатором 5 лет назад по представлению Сергея Левченко, победившего на выборах губернатора Иркутской области. 12 декабря 2019 года Левченко ушел в отставку якобы по собственному желанию. Руководство КПРФ сделало заявление, что Левченко к этому принудили. Левченко планировал принять участие в выборах-2020, где его шансы были очень высоки. Однако проходящую ровно в срок кампанию назвали «досрочными выборами», и Левченко не смог в ней участвовать.

Мархаев голосовал против закона о повышении пенсионного возраста.

«При крахе пенсионной системы меняют правительство, а не пенсионной возраст», – заявил он тогда.

После публикации фильма ФБК «Он вам не Димон» Мархаев публично предложил правоохранительным органам расследовать факты, изложенные в расследовании. Он поддержал шамана Александра Габышева, его сторонников и участников акций протеста в Бурятии, родном регионе.

В сенате Вячеслава Мархаева сменит депутат от ЕР Андрей Чернышев.