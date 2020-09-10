Быков о приговоре Ефремову: Низвержение власти будет выглядеть гораздо хуже. Видео

Креативный редактор «Собеседника» Дмитрий Быков впервые высказался о наказании, которое суд назначил актеру: 8 лет тюрьмы.

«Три стадии отношения России к своим героям»

– Задача артиста – прояснять ситуацию в стране, и Ефремов прояснил ее очень наглядно. Вообще, весь ее казус – это очень наглядная демонстрация трех стадий отношения России к своим героям, к своим любимцам.

Первая стадия – это горячая всенародная любовь. Вторая – такое же горячее всенародное топтание: «А чтоб не расслаблялся! А чтоб не отрывался от народа! Чтобы помнил, что он один из нас!» Третья стадия – всенародное покаяние с установкой памятника, многолюдными похоронами, ежегодным фестивалем…

Это было наглядно показано на Высоцком, – напоминает Дмитрий Быков. – Я не сравниваю Ефремова с Высоцким, просто я хорошо помню, что Высоцкому вовсе не приходилось при жизни наслаждаться всенародной славой. Его полюбили, когда он умер. Некоторые любили, распространяли записи, а некоторые (я отлично помню этих людей, я с ними ребенком за одними столами сидел!) говорили: «Да ну, антисоветчик… Да ну, зазнался. А вы знаете, что от него все соседи стонут, что он женат на иностранной ... и что у него Мерседес?!»

Ненавидели, конечно. И это повезло еще Высоцкому, что он, попадая в аварию по пьяни, никого не убил. Хотя такое с ним бывало.

«Богема всегда позволяет себе больше»

– Случай Ефремова – независимо от его позиции, взят как показательный. Он взят, конечно, для того, чтобы пугануть. Пугануть, разумеется, не оппозиционеров. И не пьяных водителей. Потому что, как показала статистика, из пьяных водителей большинство отделывается сроком меньше 5 лет.

Это показательный случай, чтобы никто не чувствовал себя элитой. И вот здесь очень важно подчеркнуть: в России никакой разницы между элитой и богемой на самом деле нет. А это разные понятия. У нас очень многие привыкли считать, что артист – по определению элита, что ему больше можно, что у него больше денег. Это не так.

Артист – богема. Имущественно ему не так уж и хорошо, хотя его съемочный день иногда стоит дорого. К власти он, как правило, не имеет отношения. Он богема. Богема всегда себе больше позволяет. Она так живет, это часть ее образа жизни.

«Этот приговор – предупреждение всем быть, как все»

– Так вот всем теперь дано понять: ни для кого ни поблажек, ни снисхождений не будет, – говорит Дмитрий Быков. – Теперь каждый должен вести себя, как оловянный солдатик своего государства. На сцене или в кадре он может вытворять все, что угодно. Писать в стол он может все что угодно. Но в обычной жизни об абсолютно обязан ходить по струнке, ничем абсолютно не отличаться в плане повседневного поведения.

И больше того: если раньше атрибутом звезды считались многочисленные связи на стороне, теперь и это тоже нельзя. Во всяком случае нежелательно. Облико морале, товарищи!

Это все вернулось, это восстановлено, и интерес обывателя здесь очевиден. Ему, конечно, интересно читать светскую хронику, но главное, что он хочет: чтобы все были, как он. Никто не должен выделяться.

В стране, где большинство населения не имеет никаких прав, гнев людей направляется против всех, кто хоть чем-то отличается. И виновата становится не власть (власть внушает страх) – виноваты те, кто получше живут: богатые и знаменитые.

Поэтому этот приговор – предупреждение всем быть, как все. Отныне правила для всех едины.