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"Это позор для России": Соловей об отказе Германии предоставить анализы Навального

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06 сентября, воскресенье

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"Это позор для России": Соловей об отказе Германии предоставить анализы Навального

Политика
19:56, 07 сентября 2020

"Это позор для России": Соловей об отказе Германии предоставить анализы Навального
Валерий Соловей / фото: Facebook
Валерий Соловей / фото: Facebook

Политолог Валерий Соловей объяснил, почему немцы не спешат делиться информацией о здоровье Навального и как это бьет по репутации России.

Медики берлинской клиники «Шарите» заявили 7 сентября, что вывели Алексея Навального из состояния искусственной комы и отключили от аппарата ИВЛ. Однако Германия по-прежнему не предоставила российской стороне результаты анализов политика, которые бы доказывали наличие следов «Новичка» в организме оппозиционера. Как сообщила «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу Медико-санитарной службы Бундесвера, анализы Навального засекречены, составляют гостайну.

Каково сейчас состояние Алексея Навального и как «бойкот» ФРГ бьет по репутации России, Sobesednik.ru спросил политолога Валерия Соловья.

– Врачи практически уверены, что физически Навальный полностью восстановится, но что будет с центральной нервной системой — это большой вопрос, – заявил нам политолог.

– Может быть, этого и добивались? Не убить, а ментально покалечить?

– Нет. Добивались-то вполне однозначного результата. Просто операция оказалась усложнённой.

– Усложнённой тем, что пилот оперативно посадил самолёт в Омске?

– Дело в том, что токсин, которым отравили Алексея Навального, действует через полтора-два часа. И если бы Навальный получил, скажем, за завтраком или обедом чуть большую порцию токсина, если бы ее чуть увеличили, он бы просто скончался без всяких сложностей.

Ну и тут сыграла свою роль оперативность и пилота, и скорой помощи, которая дала ему атропин, поскольку врачи скорой увидели признаки отравления. Это всё те вещи, которые невозможно вписать в план. Это переменные.

–  Если Меркель официально заявила, что в анализах Навального нашли следы «Новичка» и было отравление, а российская сторона требует доказательства, так почему бы действительно их не предоставить Кремлю? И вообще, почему не опубликовать, чтобы не было сомнений?

– Знаете, публичные заявления типа «Дайте нам результаты анализов» не равносильны юридическому обращению. Существует определённая процедура. И если Россия обратится по форме, то она получит эти анализы.

Но Россия в лице доктора Рошаля пока только предлагает: «Давайте мы вместе будем заниматься расследованием». Ха-ха. Это Европе не очень нравится. По понятным причинам.

При этом можете не сомневаться, что на встречах на высшем уровне или на уровне министров иностранных дел Европейского Союза такие анализы будут представлены — для того, чтобы убедить партнёров. Точно так же результаты исследования будут представлены и Трампу, который заявил, что ждёт их.

Цель Германии — не убеждать Россию. Цель Германии – убедить западное сообщество. Учитывая высокое качество немецкой медицины, сомнений в точности результатов анализов даже до их предъявления ни у кого нет.

То же самое было со Скрипалями. Англичане ещё до возбуждения судебной процедуры заявили, что у МИ-6 есть доказательства отравления и что это Россия, и им поверили.

Понимаете, в некоторых случаях верят на слово. Но не России. В нашем случае точно не верят, потому что у нас такая репутация, начиная с дела Литвиненко и с использования допинга в спорте высоких достижений, что нам никто не будет верить ни на йоту. И к любым нашим предложениям о совместном расследовании таких кейсов будут относиться настороженно, что опять же понятно.

Это национальный позор, если честно. Потому что это не репутация только Кремля — это репутация страны в целом. Да и России что ни предъявляй — все равно не убедишь. Ответ наш будет один: «Вы все врёте».

– Может, Германия не торопится делиться с российской стороной результатами медицинского исследования, чтобы российские спецслужбы не знали, какими методами определяются в анализах эти самые боевые яды?

– Это резонное соображение, потому что есть здесь деликатные аспекты, которые иностранные государства не хотели бы делать достоянием России. Зачем раскрывать технологии, на основе которых можно научиться лучше скрывать токсины?

– Чем все это кончится, если предположить самое худшее: что Навальный не вернётся как лидер оппозиции?

– Ситуация для нас будет ухудшаться в любом случае. Это никак не связано с тем, вернётся Навальный или нет.

Это связано с тем, что власть, испытывая страх, готова пойти на самые жестокие действия. И в отношении лидеров оппозиции, и в отношении общества в целом.

Но, вероятно, остановить движение в эту сторону при нынешнем режиме уже не удастся.

– Если операция в отношении Навального оказалась неудачной, мы хотя бы увидим новых Петрова с Бошировым?

– Эта операция оказалась не только неудачной – она сопровождается таким чудовищным скандалом, что тут нам надо ждать смертей от инфарктов. Все же прекрасно помнят, как вскоре после дела Скрипалей скоропостижно скончался начальник Главного управления Генштаба Игорь Коробов...

Тема: Сергей Скрипаль

Теги: #Навальный #Валерий Соловей

Рубрика: Политика

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Валерий Соловей / фото: Facebook

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"Это позор для России": Соловей об отказе Германии предоставить анализы Навального
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