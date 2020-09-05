Валерий Соловей: Навальный в Германии окружен российскими агентами

Германия уже официально заявляет, что Навальный отравлен «Новичком». Кремль невозмутимо говорит, что блогер просто заболел, и требует от немцев доказательства и анализы. Простым россиянам, которым власть не считает нужным что-то объяснять, опять остаётся лишь просто во что-то верить, и сторон тут ровно две.

Одна: Навального отравили по отмашке Путина. Вторая: Путину травить врага невыгодно, так что #всевыврете.

А что если яд был, а отмашки Путина не было? Навальный, как принято теперь говорить, «номенклатура Путина», да. Но что, если в этом вопросе президента немного отодвинули в сторону? И может, этот вариант ещё кошмарнее...

Что стоит за отравлением Навального и покерфейсом Кремля, Sobesednik.ru поинтересовался у политолога Валерия Соловья.

— За отравлением Навального точно стоит опасение протестов, в которых Навальный мог бы выступить одним из решительных лидеров. И в списке на уничтожение не только он оказался, а ещё, по крайней мере, несколько человек. И там разные средства и разные способы предполагалось использовать. Навальный просто шёл первым по важности. Но дело довести до конца не удалось.

И, собственно, Германию в качестве страны, куда отправят Навального, выбрал сам Путин.

— А почему?

— Потому что у России там очень много агентов. И если с Навальным что-то случится — лучше, если это произойдёт как раз в Германии. Ну и скажут всем: «А мы здесь ни при чем».

Что касается того, что немцы там нашли, так у нас в Кремле знали, что это найдут, и в этом не было даже никаких сомнений. Поэтому к такому повороту были готовы и решили всё подчистую отрицать. Вот вы и наблюдаете сейчас это привычное глухое отрицалово.

Валерий Соловей // Фото: Facebook

— То есть сейчас Навальный, находясь в Германии, подвергается ещё большей опасности, чем в России?

— И всё-таки не большей. Всё-таки основная опасность сейчас — это непонятные результаты и последствия отравления.

Физически Навальный восстановится, по крайней мере о восстановлении его физической формы врачи говорят довольно уверенно. Но что будет с центральной нервной системой — вот это неясно.

Что происходит с когнитивными функциями в таких случаях — этого никто не знает наперёд.

— А что если это всё-таки не Путин, не его приказ...

— Извините, но здесь никаких «если» нет. Никаких! Абсолютно. Ни малейших, ни даже на тысячную долю процента. Да, в нашей системе власти некоторые игроки обладают определённой самостоятельностью, но в данном случае все совершенно однозначно и прозрачно.