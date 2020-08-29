Страны ЕС, США и Британия выступили с официальной позицией по Беларуси

На сайте Представительства Европейского союза в Беларуси размещено совместное заявление стран ЕС, США, Великобритании и Швейцарии по вопросу внутренней ситуации в Республике.

Официальные представительства призвали власти Беларуси прекратить насилие и военные угрозы в отношении мирных жителей. Также от силовиков требуют немедленно освободить всех несправедливо задержанных.

«Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности. Только это создаст возможность для мирного урегулирования кризиса на основе открытого национального диалога», — написано в обращении.

Представители иностранных государств выразили солидарность с народом Беларуси «в стремлении к демократическим переменам».

Напомним, протесты в Беларуси продолжаются после проведения очередных президентских выборов, где (по официально опубликованным результатам ЦИК) президент Александр Лукашенко сохранил свой пост с 80% голосов избирателей.

Массовые протесты оппозиции столкнулись с агрессивной реакцией ОМОНа и других силовиков. Главная противница Лукашенко на текущих выборах Светлана Тихановская покинула страну.