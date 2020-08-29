Лукашенко уволил десятки белорусских актеров за поддержку их худрука

Один из ведущих минских театров — Национальный академический театр имени Янки Купалы — потерял в один день 58 сотрудников. Это произошло после того, как «купаловцы» написали заявления об увольнении в знак солидарности с уволенным по политическим мотивам худруком Павлом Латушко. На фоне акций протеста Латушко вошёл в белорусский Координационный совет оппозиции.

Сотрудники театра в шоке: расчет на то, что они смогут помочь своему руководителю (Павел Латушко — не последний человек в Белоруссии, он экс-министр культуры, был пресс-секретарем МИДа, послом в Польше, Франции, Испании, Португалии), не оправдался. Но приложили для этого максимум усилий: после безуспешного диалога с министром культуры Бондарем они стали выходить на сцену по одному и класть заявления к ногам чиновника. Теперь актеры и другие сотрудники театра остались без работы, а кто займет их место и сможет ли театр начать юбилейный сотый сезон, не сообщается.

В пятницу Купаловский театр стал одним из центров протестов в Минске: горожане собирались, чтобы выразить поддержку уволенным сотрудникам, на мирную акцию вышло около сотни человек. У входа лежали дипломы и другие награды, полученные актерами в театре. Коллег поддержал Национальный академический драматический театр имени Горького: под открытым письмом этого коллектива стоят подписи 40 сотрудников. «Разрушение старейшего творческого коллектива, который является флагманом белорусской театральной культуры и подлинным национальным достоянием, считаем недопустимым», – говорится в их обращении.

В Белоруссии сейчас рискует каждый, кто высказывается в поддержку оппонентов Лукашенко, но многих и это не останавливает: увольняющиеся «в никуда» телеведущие отмечают, что, глядя на обстановку в стране, иначе поступить просто не могут.

Между тем на неделе Лукашенко подтвердил, что на госТВ приехали работать журналисты одного из российских госканалов.

В пятницу своё увольнение с госТВ подтвердил и один из популярных телеведущих, звезда «Славянского базара в Витебске» Денис Дудинский. «Интересно, а если я с сегодняшнего дня уже официально-преофициально не работаю на БТ (да, контракт со мной расторгли только сейчас), то значит, все эти «корпоративная этика», «коммерческая тайна», «внутренний устав», «неразглашение» и т.д., и т.п. меня уже не касаются? – задался вопросом Дудинский в Фейсбуке. – То есть, я могу уже разглашать, рассказывать о подводных камнях, влиянии извне, о сферах влияния, делиться информацией, называть цифры, фамилии, пароли, да?» Вполне возможно, белорусы смогут узнать что-нибудь интересное о внутренней кухне госТВ.

Ещё раньше от наград и званий отказался белорусский режиссёр Вячеслав Панин, худрук Молодежного театра эстрады, который режиссировал парады на День независимости Белоруссии и совсем уж сакральное для Александра Лукашенко действо — церемонию открытия чемпионата мира по хоккею в Минске.