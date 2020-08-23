"Никто не сделает поворота на 180 градусов": Тихановская об отношениях с Россией

Светлана Тихановская, которую многие считают победившей на выборах президента Беларуси, заявила, что оппозиция не намерена разрывать связи с Россией. Её слова передает французский журнал Le Journal du Dimanche:

«Я уверена, что никто не сделает поворота на 180 градусов. Потому что Белоруссия — это не Украина».

По её словам, никто в Республике не будет выступать против продолжения прежних торгово-экономических отношений с Россией, «в том числе и я»: «Совершенно очевидно, что Россия наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом», — пояснила Тихановская.

При этом то, почему эти процессы в отношениях между странами должны проходить именно так, она объяснять не стала: «Я не экономист и не политик». Напомним, что в президенты Тихановская пошла лишь после того, как арестовали её мужа, а её основной программой было проведение честных выборов через полгода после назначения главой государства. Занимать этот пост дольше она не планировала.

От представителей Запада Тихановская вновь попросила поддержать оппозицию, а также донести до Александра Лукашенко позицию гражданского общества: «Ему пора уходить».

Отметим, что ранее другой лидер оппозиции Валерий Цепкало также говорил, что Беларусь после смены режима, по его видению, не должна отворачиваться от России. Тем не менее эту точку зрения оппозиции приписывают государственные СМИ Беларуси и сам Лукашенко.