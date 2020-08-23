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23 августа, воскресенье

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[16:49]Лавров заявил, что белорусы могут решить свои проблемы самостоятельно
[15:42]В Минске уже собрались более 100 тысяч протестующих. Военные охраняют памятники
[14:54]Жители поселков под Архангельском будут получать воду по купленным талонам
[14:08]"Никто не сделает поворота на 180 градусов": Тихановская об отношениях с Россией
[13:39]В Минске идет подготовка к акции: силовики и протестующие стягиваются к центру
[13:01]Белорусское радио отказалось пускать в эфир традиционное богослужение
[12:31]Тихановская не верит, что армия станет разгонять протестующих
[11:43]Варшава: слова об угрозе Беларуси – пропаганда, Польша не планирует интервенции
[11:13]"Проблема остается": Собянин заявил, что ждать вакцины ещё "месяцы и месяцы"
[10:53]Уволившегося следователя белорусского СК в России похитили и вывезли в Беларусь
[10:20]Зеленский на месте Лукашенко и слежка за Навальным. Главное к утру 23 августа

22 августа, суббота

[18:01]В Башкортостане загорелся кирпичный завод. Площадь пожара – шесть тысяч кв. м
[17:49]Минздрав Омской области: В моче Навального обнаружены кофеин и алкоголь
[17:07]"Страна переживет". Лукашенко призывает бастующие предприятия закрыться
[16:51]В Воронеже нашли брошенную девочку в коляске. Родителей еще не нашли
[16:38]ВВС Франции уничтожили группу террористов ИГ на границе Мали и Нигера
[15:34]Лукашенко заявил, что 60% видео с пострадавшими на акциях людьми – постановка
[15:07]В США скончался бывший гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман
[14:19]В Берлине врачи начали широкую диагностику состояния Алексея Навального
[13:26]Военные рассказали об экстренной посадке самолета Ан-26 в Перми
[12:59]Лукашенко требует обеспечить полную защиту территории страны. Особенно на западе
[11:46]Министерство информации Белоруссии заблокировало более 70 интернет-ресурсов
[11:26]В результате взрыва газа в Ярославле разрушено шесть квартир. Есть погибшие
[10:46]Дочь Ефремова Анна Мария порадовалась решению отца отказаться от своих адвокатов
[10:27]Навальный в Берлине, замгоссекретаря США едет в РФ. Главное к утру 22 августа

21 августа, пятница

[18:44]Ученые: для взятия анализа на COVID-19 достаточно прополоскать горло
[18:16]Посольство РФ ждет извинений от главы МИД Литвы за мнение о ситуации с Навальным
[17:59]Ефремов добровольно отказался от защиты Пашаева. Заседание перенесли на 24 число
[17:37]Болезни сердца скоро будут диагностировать по селфи
[17:21]Минздрав организует просветительские работы для сокращения абортов
[16:49]Навальный останется в Омске до стабилизации состояния. Врачи ФРГ не возражают
[16:23]У главы хабаровской фракции "ЕР" нашли квартиру за 80 млн рублей на Арбате
[16:01]Bloomberg: Кремль начал задумываться о Беларуси без Лукашенко
[15:07]Жена Навального потребовала от Путина разрешить перевезти политика в Германию
[14:25]Лукашенко обвинил во всем США и заявил, что на днях "решит проблему"
[13:37]Главврач: Навальный впал в кому из-за "нарушения обмена веществ"
[13:06]Колесникова призвала белорусов участвовать в "марафоне" по свержению Лукашенко
[12:23]Валерий Цепкало об "украинском сценарии", отношениях с РФ и будущем Беларуси
[11:06]Врачи путаются в показаниях, яда в крови пока не нашли. Что известно о Навальном

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"Никто не сделает поворота на 180 градусов": Тихановская об отношениях с Россией

Политика
14:08, 23 августа 2020

"Никто не сделает поворота на 180 градусов": Тихановская об отношениях с Россией
Светлана Тихановская // Фото: Global Look Press
Светлана Тихановская // Фото: Global Look Press

Светлана Тихановская, которую многие считают победившей на выборах президента Беларуси, заявила, что оппозиция не намерена разрывать связи с Россией. Её слова передает французский журнал Le Journal du Dimanche:

«Я уверена, что никто не сделает поворота на 180 градусов. Потому что Белоруссия — это не Украина».

По её словам, никто в Республике не будет выступать против продолжения прежних торгово-экономических отношений с Россией, «в том числе и я»: «Совершенно очевидно, что Россия наш сосед. И что Белоруссия поддерживает коммерческие связи с РФ, причем даже в больших объемах, чем с Европейским союзом», — пояснила Тихановская. 

При этом то, почему эти процессы в отношениях между странами должны проходить именно так, она объяснять не стала: «Я не экономист и не политик». Напомним, что в президенты Тихановская пошла лишь после того, как арестовали её мужа, а её основной программой было проведение честных выборов через полгода после назначения главой государства. Занимать этот пост дольше она не планировала.

От представителей Запада Тихановская вновь попросила поддержать оппозицию, а также донести до Александра Лукашенко позицию гражданского общества: «Ему пора уходить».

Отметим, что ранее другой лидер оппозиции Валерий Цепкало также говорил, что Беларусь после смены режима, по его видению, не должна отворачиваться от России. Тем не менее эту точку зрения оппозиции приписывают государственные СМИ Беларуси и сам Лукашенко.

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Политика

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