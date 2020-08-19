Джозеф Байден официально стал кандидатом на пост президента США от демократов

Демократическая партия США утвердила своим кандидатом в президенты на ноябрьских выборах Джозефа Байдена.

Такое решение принято на общенациональном съезде в Милуоки (штат Висконсин).

Как сообщает АР, Байден набрал в общей сложности более 3550 голосов, его главный оппонент Берни Сандерс – около 1150.

Представитель Демократической партии констатировал, что бывший вице-президент США выдвинут от нее кандидатом. Ожидается, что Байден официально выступит с речью о согласии на борьбу за пост президента в четверг, 20 августа.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября. Кандидатом от Республиканской партии выступит действующий глава государства Дональд Трамп.