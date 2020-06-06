Политолог Елисеева: "Победа Байдена упирается в провалы Трампа"

Локдаун, который настиг все экономики и политики мира, особенно заметно может усилить свое влияние в политической обстановке американских выборов президента. Таким мнением с телеканалом «360» поделилась политолог Наталия Елисеева.

По словам Елисеевой, сейчас Дональд Трамп предпринимает слишком много ошибочных действий или зачастую еще хуже — бездействует. Это заметно снижает его шансы на грядущих выборах, где основным его соперником станет демократ Джо Байден. Ранее его поддержал другой участник предвыборной гонки Берни Сандерс, который вышел из политической игры.

Сейчас Трамп сильно рискует, используя силовые методы борьбы с массовыми протестами в ряде штатов страны. На фоне его агрессивных решений голоса либеральных избирателей запросто могут перекочевать в пул поддержки Байдена.

«Победа Байдена упирается в провалы Трампа. Чем больше у Трампа провалов, тем больше вероятность победы Байдена», — заключает Елисеева.

Напомним, выборы президента в США состоятся 3 ноября 2020 года.