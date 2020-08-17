"Пока вы меня не убьете, других выборов не будет": Лукашенко освистали на заводе

Как писал Sobesednik.ru ранее, формальный президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Он все же решился выступить перед отдельным цехом, однако речь не задалась: пока он говорил толпа кричала «Уходи!» и «Позор!», в это же время другие рабочие, подошедшие к заводу, кричат «Лукашенко — в автозак!»

На заявление Лукашенко, что рабочие в большинстве ранее поддерживали президента, многие начали выкрикивать «Нет!» Когда он спросил: «Вы говорите о несправедливых выборах и хотите провести справедливые?», толпа уверенно проскандировала «Да!», однако ответ Лукашенко пошел вразрез с волей заводчан: «Отвечаю вам на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет» (цитата по TUT.BY).

На короткое время «упали» крупные медиа Onliner, «БелТА» и TUT.BY, обращает внимание «Медуза». Доступ к «БелТА» пропал и у Sobesednik.ru, но сейчас всё работает. TUT.BY пишет, что на несколько минут в Беларуси отключился весь интернет, о том же сообщают и другие СМИ.

Госагентство «БелТА» пишет, что Лукашенко также заявил о намерении перераспределить властные полномочия через внесение изменений в Конституцию: «Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда». Также он якобы отметил, что не намерен отдавать власть через «давление через улицу». Если он это и говорил, на записи это не попало.