Бастующие заводчане идут к МЗКТ, куда прилетел Лукашенко, грозящий увольнениями

В Беларуси на множестве предприятий проходят массовые забастовки, в которых участвуют сотрудники «Беларуськалия», Минского тракторного завода, БелАЗа и Минского завода колесных тягачей (МЗКТ). К забастовке подключились и сотрудники центральных каналов «Беларусь 1» (Белтелерадиокомпании), ОНТ и СВТ.

Рабочие организуют стачкомы, требуют освободить политзаключенных и не признают результаты президентских выборов.

Среди требований технического персонала телеканалов также звучит отмена цензуры. Они скандируют «Выходи!» в адрес директора компании Ивана Эйсмонта, который соглашается встретиться только внутри здания. Также они кричат «Эйсмонт — трус!» «Я даже заходить внутрь не буду, нечего там делать, — приводит TUT.BY слова режиссёра Вячеслава, вышедшего на митинг возле здания компании. — Самое смешное, что я делаю передачу о милиции».

Из-за забастовки по телевидению приходится пускать старые записи эфиров.

Тем временем РИА Новости пишут, что на МЗКТ на вертолете прилетел сам Александр Лукашенко вместе со своим сыном Николаем. Он прибыл туда с запланированным визитом. К заводу двигаются большие колонны рабочих с других заводов.

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 [человек] погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — заявил Лукашенко на заводе (цитата по Telegram-каналу «МБХ Медиа»).

Ранее он говорил, что бастующих лишь 20 человек. Пока неясно, в каком формате происходит общение, есть фото TUT.BY, на котором он разговаривает с небольшой группой людей в пиджаках возле здания, при этом его речь записывается оператором.