Цепкало намерен встретиться с "очень влиятиельными" политиками из США

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало пояснил, что на российско-украинской границе его жене и детям не поступало никаких угроз.

Ранее он сообщил о возможных проблемах, связанных с «меткой в базе», из-за которой его семью продержали на границе три часа, но сейчас, как пишут РИА Новости, он объясняет, что «их просто продержали очень долго, но отпустили».

Кроме того, пресс-секретарь Цепкало Алексей Урбан заявил о его предстоящей встрече с «очень влиятельными» политиками из США: «У него запланированы встречи с серьезными политическими деятелями из Вашингтона», — пояснил Урбан ТАСС, отметив, что эти люди «не являются представителями действующей власти». Он также может провести встречу «с европейскими политиками».

При этом сам Цепкало вместе с семьей из Украины намерен перебраться в Польшу. Напомним, ранее он вынужденно уехал из Беларуси вместе с детьми из-за угроз политического преследования. Сегодня минское МВД Республики сообщило о возбуждении против него уголовного дела о получении взятки, пишет «Интерфакс». Также он сам и агентство писали накануне, что Цепкало объявлен в розыск в России. С чем это связано, не уточнялось.