ЦИК объявил окончательную победу Лукашенко. Штаб Бабарико требует новых выборов

Центральная избирательная комиссия Беларуси опубликовала итоговые результаты подсчета голосов на выборах президента страны. Они мало чем отличаются от первоначальных: за Александру Лукашенко — 80,1%, за Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты не набрали больше 2%, а «против всех» якобы проголосовали 4,59% белорусов.

Как пишет «Интерфакс», штаб недопущенного кандидата в президенты Виктора Бабарико (арестован) требует проведения новых выборов, освобождения политических заключенных и прекращения насилия.

Все кандидаты, кроме Лукашенко, отказались признавать результаты выборов. Как передает TUT.BY, все поданные жалобы ЦИК уже отклонил, а Сергей Черчень её так и не подал, объяснив это словами: «Случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны». Вероятно, речь идет о Тихановской, которая после визита в ЦИК была обнаружена лишь на следующий день в Литве.

Тихановская считает законно избранным президентом страны себя.

В ряде европейских стран уже заявили, что выборы не соответствовали даже минимальным демократическим стандартам, а Литва и вовсе отказалась считать законным президентство Лукашенко. В связи с жестоким разгоном последовавших за объявлением результатов протестов множество заявили о намерении ввести против режима Лукашенко санкции.