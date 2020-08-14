"Что там можно признавать?": Штаб Тихановской о "заевшей пластинке" ЦИКа

Штаб Светланы Тихановской не считает, что итоговые результаты выборов, опубликованные Центральной избирательной комиссией, имеют хоть какое-то отношение к реальному волеизъявлению граждан Беларуси. Об этом заявила пресс-секретарь Тихановской Анна Красулина.

«Что там можно признавать, скажите мне, пожалуйста? Это же просто … не имеет никакого отношения к реальности, это очевидно всем», — приводит её слова РИА Новости.

Почему Центризбирком опубликовал именно такие данные (80% — за Лукашенко и 10% — за Тихановскую), которые почти не отличаются от предварительных, она объяснить не смогла, лишь сравнив ЦИК с «заевшей пластинкой»: «Я не знаю, почему у них [белорусских властей] "заело", почему у них пластинка не способна меняться».

Отметим, что в своем видеообращении Тихановская призвала проголосовавших за неё людей заполнить Google-форму, чтобы таким образом пересчитать голоса независимо от ЦИК.