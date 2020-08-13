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Как в ГУЛАГе: адвокат Шклярова рассказал о системных пытках в белорусском СИЗО

Политика
10:17, 13 августа 2020

Как в ГУЛАГе: адвокат Шклярова рассказал о системных пытках в белорусском СИЗО

Адвокат Антон Гашинский заявил, что задержанный в Беларуси политтехнолог Виталий Шкляров находится в условиях, которые считает «нечеловеческими». Ему нельзя писать, нет горячей воды, полотенце и душ с хозяйственным мыло разрешены лишь раз в неделю, а бриться его вынуждают каждый день, при этом не давая ни гелей, ни пены, а только станок: «В результате у Виталия страшно распухло лицо, он неоднократно вызывал доктора», — который ничего не делает и уходит.

Если он отказывается бриться, то попадает в карцер: «Фактически это тот же "стакан", только там есть место для сидения. Места для лежания нет, лишь голый бетонный пол, отсутствует окно, и это комната полтора на полтора метра», — рассказывает адвокат «Новой газете».

Защитник Шклярова объясняет, что места заключения в Беларуси не изменились с советских времен: «Посетите музей КГБ в Вильнюсе, пыточные и расстрельные комнаты. У нас все то же самое».

«Вечером телевизор отключается, и сразу же на улице громко включают музыку советских времен, которая звучит всю ночь под вой собак», — объясняет он, отмечая, что его подзащитный почти не спит и весь этот повседневный «круговорот» может «сломать любого». Другого случая столь сильного давления на своего клиента со стороны сотрудников СИЗО Гашинский не помнит.

Само же заключение политтехнолог, по словам адвоката, может сравнить лишь с теми временами, «когда Солженицын отбывал свое наказание в ГУЛАГе»: «Те же самые нечеловеческие условия: ему запрещено что-либо кому-то писать». Письма просто не доходят, а писать для себя ему также не дают.

Напомним, что Шкляров ранее работал в США в предвыборном штабе Барака Обамы, а также в команде Ангелы Меркель. В России он известен по участию в кампаниях Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова.

Теги: #Белоруссия

Рубрика: Политика

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