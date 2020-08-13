"Уйди, пока не поздно, никто не хочет крови": Главное о Беларуси к 13 августа

Прошедшей ночью на улицах Беларуси продолжилось насилие со стороны силовых структур над гражданами. К примеру, на одном из видео из Новополоцка, которое публикует в своем Telegram-канале TUT.BY, ОМОНовец с разбега пинает в спину вставшего на колени мужчину, держащего руки за головой. Это происходит в окружении других силовиков, пока первый продолжает избивать мужчину остальные стоят и смотрят, а затем прохожего задерживают.

Также в сети начало появляться множество роликов, на которых бойцы белорусского спецназа и других силовых ведомств показательно выбрасывают свою форму в мусорку или сжигают её.

«Я не могу гордиться тем, где я служил, не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома», — объясняет один из них.

Продолжаются и увольнения ведущих госканалов, которые не освещают или однобоко освещают протесты. К двум ведущим, о которых ранее писал Sobesednik.ru присоединились ведущий «Беларусь 1» Евгений Перлин, ведущая «Беларуси 1» Ольга Бельмач, а также многолетний ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко: «5 лет я негласно был медийным лицом министерства обороны республики Беларусь. (...) Я никогда бы, даже в самом страшном сне, не подумал, что солдаты и техника, о которых я рассказывал, могут быть применены против своего народа… Против мирного населения страны, против женщин и не дай Бог детей. (...) Одумайтесь пока не поздно…», — заявил он в своем обращении, призвав военных прекратить агрессию.

Отпущенный из изолятора журналист Znak.com Никита Телиженко описал пытки и унижения, которые применяются к задержанным: «Вокруг шли жесточайшие избиения: отовсюду были слышны удары, крики, вопли», — пишет он, рассказывая, как «люди там лежали прямо на полу живым ковром», по ним заставляли идти, а ложиться ему пришлось «вторым слоем»:

«А я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди». Силовики заставляли задержанных молиться и избивали за малейшие движения.

Белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич обратилась к формально президенту Беларуси Александру Лукашенко: «Власть объявила войну своему народу», — приводит её слова «Радио Свобода». Она сравнивает зверские выходки со стороны силовиков с убийством Джорджа Флойда в США, которому также встали на горло коленом. По её словам, все протестующие «абсолютно мирные», но их все равно задерживают повсюду: «Это просто военные действия». Алексиевич пояснила, что граждане полностью уверены в победе на выборах Тихановской: «Никто вокруг себя не видит тех, кто бы любил Лукашенко, тех, кто отстаивает его, как отстаивал раньше (...)

Уйди, пока не поздно, пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти», — говорит она Лукашенко.

Тем временем продолжает на события в Республике реагировать и мировое сообщество. Так МИД Чехии вызвал посла Беларуси из-за слов Лукашенко, что протесты якобы инспирируют оттуда, пишет «КоммерсантЪ».

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введение против властей Республики санкций, а Польша, Литва и Латвия настаивают на том, что Беларусь должна принять их план по выходу из кризиса: прекратить насилие, освободить задержанных и перейти к переговорам с обществом. В случае отказа глава Литвы пригрозил санкциями от государств и от всего Евросоюза.

Против насилия начал выступать и бизнес. Как передает портал dev.by, более 500 основателей белорусских IT-компаний, инвесторов и программистов пригрозили начать массовый уход из страны, если Лукашенко не прекратит агрессию, не выпустит задержанных, не проведет новые прозрачные выборы и не обеспечит свободное получение людьми информации.

«Стартапы не рождаются в атмосфере страха и насилия. Стартапы рождаются в атмосфере свободы и открытости», — пишут они.

Один из таких IT-предпринимателей, живущий в Калифорнии основатель стартапа PandaDoc Микита Микадо предложил свою помощь силовикам, которые не увольняются в связи с насилием из органов из-за проблем с деньгами и кредитами: «Сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако, если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь — я буду рад помочь», — говорит он, призвав других миллионеров поступить так же.