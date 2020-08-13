Актриса Юлия Ауг: Мне кажется, народ Беларуси победит в войне против Лукашенко

Звезда многих российских фильмов и сериалов назвала геноцидом избиение белорусов силовиками и призналась, что присоединилась бы к протестующим, если бы была сейчас в Минске.

Свое детство Юлия Ауг ассоциирует с Беларусью. Ее мама родом из Могилева, жила в Минске. Сейчас там же живут братья и сестры, тети и дяди актрисы...

– Пожилые родственники не выходят из дома еще с начала карантина, сестры и братья рассказывают все то, что мы видим в интернете, – рассказывает Юлия Sobesednik.ru. – Некоторые из моих близких так же находятся на митингах. Моих знакомых журналистов из России задержали, но им уже удалось освободиться.

Мне кажется (сужу по тому, что сегодня происходит в стране), в Белоруссии что-то изменится. Во вторник, к примеру, были жесткие разгоны, было очень страшно. Но в среду люди все равно снова вышли, девушки и женщины встают в цепь солидарности, люди дарят друг другу цветы, покупают кофе – это такое внутренне единение народа. Мне кажется, народ победит.

Знаю, что есть погибшие, что огромное количество людей ранено или задержано. У меня есть сведения от людей, которых недавно вытащили из СИЗО: в камерах на 4-5 человек находятся по 25 человек, их не кормят, не поят, избивают, держат на коленях. Там все очень страшно, белоруский ОМОН превысил свои полномочия и забыл обо всем человеческом. Мирный протест нельзя разгонять.

– Если бы вы были там сейчас, вы бы вышли на улицу?

– Ну как вы думаете? Конечно, вышла бы.

– Недавно появились новости о том, что Евросоюз хочет вмешаться…

– Меня удивляет, что они молчат.

Наступило то время, когда необходимо говорить что-то внятное. Ведь то, что происходит сейчас в Беларуси, – это геноцид собственного народа.

Лукашенко развязал войну против своего народа. По своим родственникам я знаю, что его не любили никогда.