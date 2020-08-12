"Хватит нас бить": В Минске 250 женщин в белом и с цветами встали в "живую цепь"

В Минске проходит акция солидарности с протестующими белорусами, которые уже три вечера подряд выходят на улицы в знак протеста против объявленного результата президентских выборов, несмотря на жестокое подавление со стороны силовиков, избивающих и стреляющих пластиковыми пулями по людям.

По данным изданий «Наша Нiва» и Onliner, около Комаровского рынка порядка 250 девушек, одетых в белое (у многих в руках были цветы), встали в «живую цепь», чтобы призвать сотрудников правоохранительных структур прекратить насилие над согражданами:

«Хватит нас бить. Мы просто хотим, чтобы голосованием было правильным. [...] Мы пришли с распростёртыми объятиями, без оружия. Как и другие мирные протестующие. Насилие исходит только с одной стороны», — пояснила одна из участниц митинга.

Как отмечает Onliner, количество участниц акции продолжает увеличиваться: к ним присоединяются женщины из проезжающих мимо машин. При этом остальные автомобилисты сигналят им в знак поддержки.

В это время пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова заявила, что в результате митингов возбуждено 17 уголовных дел «по фактам нападения на сотрудников [силовых ведомств]».