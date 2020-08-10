Словакия высылает трех российских дипломатов. Их связывают со спецслужбами

Министерство иностранных дел Словакии заявило о высылке из страны троих дипломатов, работавших в посольстве России, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Согласно информации словацких разведывательных служб, их деятельность нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях», — говорится в сообщении министерства.

По данным телеканала Markiza, они работали на российские спецслужбы. Об этом также пишет Aktuality.

По данным СМИ, они также могут быть причастны к убийству гражданина Грузии, выходца из Чеченской Республики Зелимхана Хангошвили.