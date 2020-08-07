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Леонид Радзиховский: "Союзное государство России и Белоруссии – это фейк"

Политика
11:58, 07 августа 2020

Леонид Радзиховский: "Союзное государство России и Белоруссии – это фейк"
Фото в статье: Global Look Press
Фото в статье: Global Look Press

На днях один из кандидатов в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что Союзное государство Россия — Белоруссия изжило себя, и никто не собирается выполнять те обязательства, которые были взяты 20 лет назад… Готовы ли страны поставить крест на идее объединения?  «Собеседник» попросил проанализировать ситуацию публициста Леонида Радзиховского.

У Ельцина был комплекс вины

– Союзное государство изначально было очевидным фейком. Но это был важный пропагандистский фейк, который использовал Борис Ельцин.

У Ельцина был комплекс вины, во-первых, за развал Советского Союза. Во-вторых, за то, что СНГ (которое в момент создания объявляли чуть ли не новым механизмом интеграции) превратилось в пустышку. Поэтому-то Ельцин пытался напустить тень на плетень и создать впечатление, что Россия осуществляет контроль (политический, культурный, еще какой-то) хотя бы над некоторыми республиками бывшего СССР.

Так что Союзное государство с самого начала было неким признаком непонятно чего. СССР? Нет. Интеграции? Нет. Славянского братства? Ну, возможно — некоего полуфантастического славянского братства. Так было при Ельцине.

К слову, внутри России масса политиков тоже спекулировала на этом. Главной в этом смысле была КПРФ, которая фактически все это время была компартией при президенте Александре Лукашенко. Любое решение Лукашенко КПРФ всегда автоматически поддерживала. То есть он для КПРФ был гораздо больше своим президентом, чем не только ненавистный им Ельцин — это само собой разумеется — но даже больше, чем Путин.

А для Белоруссии идея Союзного государства была просто рентой. Лукашенко 25 лет доил Россию. Говорят, что за эти годы он выдоил $100 млрд. Уж не знаю, сто или не сто, но точно огромные средства. Это была основа белорусской экономики. Основа российской экономики, как известно, это нефтяная рента. А основа белорусской — это «братская» рента, которую Минск выкачивал и выкачивает.

Цивилизованный развод не получился

— Когда к власти пришел Путин, он вначале высказал одну очень умную мысль: о том, что СНГ — это механизм цивилизованного развода. Совершенно правильная, очевидная и вместе с тем достаточно глубокая мысль. Но постепенно, по мере того как власть Путина (и он сам)  бронзовела, у него появились те же самые иллюзии какого-то объединения, какого-то сверхвлияния. Типа мы — Россия — сверхдержава. А что значит сверх? А это значит, что территория бывшего СССР — наша геополитическая зона влияния, что мы ее контролируем... Что это означает, понять трудно.

Вот что такое механизм цивилизованного развода, понятно: разные государства с нормальной торговлей, плюс гастарбайтеры, которые России нужны. То есть развод без драки, без войны. Торгуем, как со всеми, уважаем чужие законы. Ну да, когда-то мы были одним государством. Когда-то и вся Европа была частью одной Римский империи. Мало ли что было когда-то.

А вот что такое зона влияния? Ну, какое такое особое влияние Россия может оказать на Грузию, Туркмению, Азербайджан, Киргизию? Даже на Казахстан — казалось бы, близкая страна, большой объем торговли… А попробовала ли Россия вмешиваться во внутренние дела Казахстана? Да это ей и в голову не придет: иностранное государство, живет по своим правилам.

Значит, идея союза сжалась до Украины и Белоруссии. Братские, славянские… Но между ними огромная разница.

Два шара Лукашенко

— Украинские националисты свою идентичность строили на русофобии. На отрицании России. Вот как Кучма написал в своей книге — «Украина не Россия». Странное вообще-то самоопределение для страны. Немец ведь не скажет, что Германия — это не Франция. И француз не скажет, что Франция — не Германия. Тем не менее для Украины это было очень актуально. Им надо было оторваться, противопоставить, отделиться... Отсюда тяжелые конфликты, которые закончились известно чем.

В Белоруссии никогда не было антироссийских настроений. Белорусы никогда не определяли себя как «не Россию». Тем более как «антиРоссию». Они говорили — вот есть у нас своя страна, у нас не было националистов, как на западной Украине, как в Прибалтике… Но, раз мы отделились, то мы отделились, мы — самостоятельное государство.

И вот эта двусмысленность создавала ту самую серую зону, в которой орудовал Батька. Потому что непонятно: так вы отделились или нет; вы отдельное государство или нет; вы самостоятельные или нет?

Лукашенко все время жонглировал двумя шарами. Один шар — я гарант суверенитета, если кто к нам сунется, то он так получит, как в 1942-м не получал… А кто сунется-то? Немцы, что ли, поляки, литовцы? Вряд ли. Выходит, единственный, кто, по его логике, может сунуться, это русские. Значит, он против России? Нет, нет, нет, — доносится в ответ. Мы братья, братья, братья…Так он и жонглировал: один шар — «суверенитет», другой — «великое братство».

Ни одного дня Союзного государства не было. Да и быть не могло. По той причине, что Белоруссия не собирается самоликвидироваться. Хоть с Батькой, хоть без Батьки. Это — отдельное государство. Не бывает отдельного государства, которое одновременно является частью другого государства.

Есть Евросоюз. Но это союз разных государств, где нету такого — одно доминирует, другое подчиняется. Да и не называет никто Евросоюз единым государством. Есть, впрочем, такие попытки со стороны руководства Еврокомиссии, но европейские государства этого не признают. И про братство они не распинаются, и торгуют между собой они нормально. Это — реальная история про реальные (экономические, культурные и т.д.) отношения.

Союзное же государство — это совсем другая история. Для России — это некоторые иллюзии, что она сверхдержава и наследница СССР. Для Белоруссии — это просто деньги, деньги, деньги… Братский бизнес. И все это тянулось, и могло бы тянуться бесконечно, но случилось две неприятности.

Медведев: «Денег нет»

— Первую отлил в граните Медведев — денег нет. Точно, нет. И уж в особенности их нет для Белоруссии. И дарить им братские миллиарды больше никто не будет, поскольку этих миллиардов просто нет.

А так как со стороны белорусского руководства, кроме братства за деньги, ничего никогда не было, то началась вторая неприятность. Батька, который сроду ненавидел Путина (а Путин ненавидел Батьку: известно, что они абсолютно не переносят друг друга, но при этом вынуждены демонстрировать необыкновенную дружбу) с того момента, как кончились деньги, стал бузить…

Возникла ситуация: сколько платите — столько и имеете. По типу «кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Но, чем хуже ужин, тем меньше танцев. А если вы ее ужинать не будете, то она и танцевать не будет, и пошли вы в баню со своим единым государством. И так оно умерло. Точно так же, как умерло СНГ.

Его просто нет. Есть два, можно сказать, откровенно враждебных друг другу государства — потому что то, что вытворяет Лукашенко в отношении России, не вытворяет больше никто. Давайте представим, что 30 русских граждан (военных или не военных), задержали в любой другой стране мира. Можете предположить реакцию России на такое?

А тут реакция более чем странная: жуем сопли — да нет, да мы не хотели, да вы не думайте, да они… Почему такая реакция? Да потому что предать труп земле трудно. А Союзное государство – давно труп. Но никто не хочет брать на себя ответственность и громко сказать то, что все знают…

Кто первый назовет кошку кошкой?

– Я не знаю, кто возьмет на себя ответственность назвать кошку кошкой, а труп трупом и предать этот труп к земле, то есть, денонсировать все эти идиотские договоренности, распустить эту кучку бездельников под названием чиновники Союзного государства и вообще прекратить весь этот цирк.

Батька брать на себя эту ответственность не хочет. Зачем? Он ведет себя как абсолютно независимый враждебный лидер. Но при этом продолжает время от времени, как во сне, говорить про братское государство. Кстати, один раз он неожиданно сказал правду. А именно — что Россия от братских отношений перешла к партнерским. В переводе на русский язык это значит: Россия перестала дарить нам деньги и перешла к торговым отношениям.

Совершенно правильно: Россия перестала дарить деньги «по-братски», то есть, вынимать из кармана, не считая, и слышать в ответ — мало дали, мы, братья, грудью вас защищаем от НАТО, а вы опять мало дали… Вот ведь какой был механизм. Каждый раз дают и каждый раз в ответ — мало.

А что касается человеческих отношений, то они, как были, так и будут… Если у вас есть друзья в Белоруссии, вы же им деньги не дарите, правильно? И они вам не кричат — брат, брат, дай. Это Лукашенко кричал.

Если Лукашенко усидит, он этого делать точно не будет. Он будет ругать Россию, будет хамить России, арестовывать русских и при этом говорить: зря вы, браты, перешли с нами на партнерские отношения… То есть, он по-прежнему будет жонглировать своими двумя шарами. Только один шар под названием «суверенитет» стал очень большим, а другой шар под названием «браты» стал очень маленьким. Но оба шара остаются у него в руках.

Если Лукашенко сковырнут (во что я, честно говоря, не верю), то, думаю, его преемники могут прекратить этот цирк, назвать кошку кошкой…

Кремль точно не будет ставить крест на Союзном государстве. Путин не захочет лишний раз дать сам себе щелчок по носу. Смотрите, в экономике все плохо. Можно по-разному считать рейтинги Путина, но они падают. Абсурдная авантюра с обнулением обернулась этим самым словом — да, обнуление, только совсем не в ту сторону…

Единственный козырь, который у Путина есть, — это то, что он выдающийся международный политик. Но и тут не все гладко. Турки нам дали по физиономии — взяли и превратили Святую Софию в мечеть. Никто и не пискнул. С Украиной все замерло...

В такой ситуации порвать договор с Белоруссией — значит самому себя высечь. Потому что электорат Путина хоть и понимает, что Батька ведет себя странно (это все понимают), но одно дело понимать, и совсем другое, когда тебе в лоб говорят: все, порвали договор, никакого Союзного государства отныне нет, и денег мы дарить больше никому не будем. Люди воспримут это так: как это, Путин порвал договор с Белоруссией? Это что же? Значит, нет у нас ни союзников, ни братов, и это все Путин устроил? Вот какой будет эффект.

Нужно это Путину? Нет, не нужно. Поэтому, думаю ситуация будет развиваться так. Союзное государство будет продолжать влачить свое странное существование. Жалко тех 5-6 млрд рублей, которые ежегодно выделяются в бюджет Союзного государства? Да абсолютно не жалко. Ну, выделяем и выделяем. Мы триллионы выделяем неизвестно куда, а тут… На фоне того, что мы вышвыривали раньше на Белоруссию, это вообще копейки… А вот денег Батьке Путин давать не будет, и хоть на какое-то время Владимир Владимирович отдохнет от крепких братских объятий Лукашенко. Впрочем, Батька такой: пройдет 2-3 месяца — приедет опять целоваться. За ним не залежится.

Записала Елена Скворцова.

Тема: Лукашенко

Теги: #Путин #Белоруссия

Рубрика: Политика

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