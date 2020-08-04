Иван Преображенский: к концу года "хабаровские" настроения станут доминировать в РФ

Протестные «хабаровские» настроения будут нарастать, и в конце года Кремль рискует столкнуться с новыми всплесками недовольства, прогнозирует политолог Иван Преображенский.

«Оппозиционные настроения, которые демонстрирует Хабаровск, уже распространены по всей России и уже являются доминирующими. Социологические опросы показывают, что абсолютное большинство населения в принципе готово эти протесты поддерживать – не в качестве своего участия, но люди понимают и разделяют то, о чём говорят хабаровчане», – отметил Преображенский, выступая в качестве гостя одного из YouTube-каналов.

«Другой вопрос, готово ли население других регионов выходить на протест. Для этого, очевидно, нужна какая-то простая и понятная цель. В других регионах такого триггера, как в Хабаровске, сейчас нет», – признаёт политолог.

В то же время, по его прогнозу, к концу года российские власти могут столкнуться с новыми проявлениями недовольства.

«Я думаю, что к концу этого или началу следующего года "хабаровские" идеи станут доминирующими уже в информационном пространстве. Малое и среднее предпринимательство в России практически уничтожено, коронавирусный кризис его добивает. Вот уже огромная группа вполне себе самодостаточных людей, которые могут потребовать к себе уважения», – полагает Иван Преображенский.