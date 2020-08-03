Экс-полковник ГРУ Квачков: Хабаровск – политический бумеранг лично Путину

Хабаровские протесты спровоцированы не только арестом Сергея Фургала, но и накопившемся за последние десятилетия недовольством политикой федерального центра. Помимо всего прочего, существует риск, что события в Хабаровске спровоцируют протесты во всех регионах России. Уже сейчас жители многих субъектов устраивают собственные акции в знак солидарности с хабаровчанами. Своим мнением касательно складывающейся ситуации с журналистами поделился полковник ГРУ в отставке, ранее отбывший срок за попытку госпереворота, Владимир Квачков.

Он добавил, что митинги на Дальнем Востоке являются ничем иным, как политическим бумерангом лично президенту России Владимиру Путину.

«Хабаровск – политический бумеранг лично президенту Владимиру Путину. В чем его суть? В течение последних лет вся внутрироссийская политика была так или иначе направлена на ликвидацию общественно-политических структур, выполняющих функции народного волеизъявления. Сейчас мы наблюдаем исключительно пассивные партии, которые не пытаются услышать народ и сделать его жизнь лучше. К слову, это относится и к оппозиционным партиям.

Политтехнологи президента убеждают его в том, что все в стране хорошо, что причин для недовольства населения нет, и вместе с этим создают ему условия безграничных полномочий – достаточно привести в пример эти пресловутые поправки в Конституцию. События на Дальнем Востоке показывают, что не все так безоблачно для Кремля. Протесты в Хабаровске – вовсе не борьба за губернатора, это борьба против сложившейся системы, которая плюет народу в лицо. Людям безразлично прошлое Фургала, им важно то, как к ним относится федеральный центр.

Но важно не это – Хабаровск задает тренд другим регионам и на собственном примере показывает, как за свои права нужно бороться. Я думаю, что все регионы России могут ожидать события по примеру Хабаровска», – заявил Владимир Квачков.