Политолог Александр Колпакиди: власть будет мстить Фургалу и хабаровчанам

Арест бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может привести к «закручиванию гаек» и ужесточению методов политического управления, считает историк спецслужб, политолог Александр Колпакиди.

По его словам, власть не любит проигрывать, поэтому будет мстить Фургалу и лидерам протеста.

«К сожалению, у нас в истеблишменте сидят очень мстительные персонажи, которые действуют под лозунгом "никто не забыт и ничто не забыто"», – считает политолог.

При этом он сомневается, что власть пойдёт на силовое подавление протестной активности.

«Думаю, силового подавления не будет, потому что оно вызовет ещё большую озлобленность и всплеск насилия со стороны хабаровчан», – отметил Колпакиди.

Политолог прогнозирует, что прийти к консенсусу не удастся. Хабаровчане могут получить какие-либо преференции, однако они будут временными.

«Думаю, власть будет "прикармливать", а потом "подсекать". Власть действует как на рыбалке: рыбка клюнула, они немного её отпустят, а потом вытащат. То же самое было после Болотной. Тогда стали говорить о компромиссе, о необходимости общественного договора, что-то обещали, а потом раз – и всё "закрутили". В Хабаровске такой же сценарий, который типичен для нашей власти. Будут что-то обещать, создадут какую-то иллюзию компромисса, а потом всё "закрутят" и возьмут под жёсткий контроль», – полагает он.

Говоря о предстоящих федеральных и региональных выборах, эксперт отметил, что Дальний Восток будет голосовать за оппозицию.

«Для "Единой России" этот регион уже потерян», – уверен Александр Колпакиди.

Сергея Фургала арестовали 10 июля, его подозревают в покушении на убийство и заказе убийства двух бизнесменов в середине 2000-х годов. Арест спровоцировал несанкционированные акции протеста в Хабаровске, которые продолжаются третью неделю. Президент Владимир Путин уволил Фургала в связи с «утратой доверия».