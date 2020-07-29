Игорь Рыбаков: Путин сделал всё для продолжения протестов в Хабаровске 

Протесты в Хабаровске не прекращаются уже почти третью неделю – более того, протестный потенциал в регионе, судя по всему, себя еще не исчерпал, поскольку на улицы краевой столицы каждый день выходит все большее количество людей. Безусловно, арест губернатора Сергея Фургала стал лишь поводом для такого серьезного социального взрыва, основными же его маркерами можно считать давно копившееся недовольство жителей дальневосточного региона политикой федерального центра едва ли не по всем важным направлениям.

Несмотря на то, что эксперты в большинстве своем считают хабаровский протест тупиковым для Кремля, утверждая, что в Москве его сути до сих пор не поняли, центральная власть все же предпринимает попытки наладить диалог и стабилизировать ситуацию. Впрочем, попытки эти выглядят если не нелепо, то, как минимум, странно. Чего стоит назначение врио главы региона Михаила Дегтярева, прибытие которого было воспринято хабаровчанами довольно холодно. Более того, в отдельных случаях деятельность и публичная риторика Дегтярева уже успели вызвать негативную реакцию, а некоторые эксперты и вовсе называют это назначение персональной ошибкой президента России Владимира Путина.

К примеру, известный российский предприниматель и миллиардер Игорь Рыбаков на своем канале в Youtube заявил, что назначение Дегтярева губернатором Хабаровского края является серьезной ошибкой главы государства, более того, по словам бизнесмена, Путин своими действиями сделал все для того, чтобы жители Хабаровска продолжили протест.

Игорь Рыбков // Фото: скриншот YouTube

«Президент пока еще не до конца понимает, какую ошибку он совершил, когда принял решение назначить Дегтярева врио губернатора Хабаровска. Путин сделал все, чтобы люди продолжали протестовать в Хабаровске.

Общественный договор с жителями этого дальневосточного города может состояться только в том случае, если Михаила Дегтярева снимут с должности и поставят вместо него человека, который умеет разговаривать с населением.

Тот факт, что присланный из Москвы Дегтярев представляет партию ЛДПР, как и Фургал, не имеет никакого значения. Очевидно, что он не дотягивает до позиции губернатора. Простая истина: руководитель региона должен быть понятным человеком, которого принимает общество.

Хабаровчане в свою очередь вполне объяснимо выражают свое непонимание – почему их городом должен управлять человек, который не из региона? Человек, которого они не выбирали, который не умеет разговаривать с людьми? В конце концов, почему к их мнению никто не прислушивается?

Я считаю, что ситуация в Хабаровске – симптом приближающегося кризиса в России», – заявил Рыбаков.