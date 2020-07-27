Шнуров опроверг связь его приезда с Дегтяревым. 17-й день протеста в Хабаровске

В Хабаровске сегодня проходит очередной митинг в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Это уже 17-й день ежедневного протеста, причем по выходным люди выходили по несколько раз.

Сегодня к протестующим присоединился и певец Сергей Шнуров, который также представляет «Партию Роста» и телеканал RTVi. Сперва он собрал небольшую часть граждан в отдалении от обычного места сбора людей, но после этого он догнал основное шествие и отправился вместе с горожанами, заявив, что разделяет их убеждения.

«Если народ требует открытого суда, если народ требует, чтобы суд проходил здесь, то я считаю, что нужно к мнению народа прислушиваться. Потому что Конституция хоть и изменилась у нас, но не настолько. Народ у нас власть», — приводит его слова Dvhab.

Сергей Шнуров // Скриншот из YouTube

Шнуров заявил, что не верит в заявления, будто все митингующие кем-то приплачены, потому что «столько денег не бывает», а если бы это было так, возник бы вопрос: «Куда тогда смотрит ФСБ, если здесь сплошные иностранные агенты?» Он также опроверг связь своего приезда с просьбой врио губернатора Михаила Дегтярева, от которого митингующие требуют уехать обратно в Москву: «Решил так преподнести мой приезд», — объяснил он журналистам.

«Моя личная инициатива, меня никто не приглашал, я только позвонил в администрацию и сказал, что я еду — готовьтесь, пугайтесь, бойтесь».

Фото: Штаб Навального в Хабаровске

На замечание о том, что хабаровчане неоднозначно восприняли визит артиста после слов Дегтярева, будто он сам пригласил музыканта, тот ответил: «Понятное дело, я бы сам воспринял это неоднозначно», — пояснив также, что считает, будто врио нечего сказать людям, потому он и не выходит: «Протесты проходят мирно, я вижу, что нет хулиганов, нет потасовок, никто не распивает, люди говорят правильные вещи».

В шествии и митинге участвовали не меньше нескольких сотен людей, точное число не уточняется.

Фото: Штаб Навального в Хабаровске

Накануне вечером, когда почти все протестующие уже разошлись, Дегтярев все же вышел на площадь Ленина и около получаса отвечал на вопросы людей. Многие активисты заявляют, что в основном там были сотрудники правоохранительных органов в штатском, которые не давали задавать вопросы настоящим протестующим, а почти все заданные вопросы якобы были заготовлены заранее. На вопрос журналистов, почему федеральное ТВ не освещает протесты, Дегятрев несколько раз не стал отвечать. До того как стало известно о выходе врио к людям корреспондент RusNews в прямом эфире выразил свою озадаченность происходящим, отметив, что на площади «неспокойная обстановка». Он выразил недоумение, почему там скопилось столь большое количество людей и пояснил: «Вот это всё — это не протестующие. Вот те, кто особенно в намордниках».