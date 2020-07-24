Суд в США запретил силовикам отнимать оборудование у журналистов

Федеральный окружной суд в Портленде встал на сторону журналистского сообщества в иске против федеральных служб, пишет RTVi.

Американский союз защиты гражданских свобод потребовал, чтобы журналистам не мешали в освещении протестов, происходящих в штате. Полиции, а также федеральным маршалам и сотрудникам министерства нацбезопасности запретили задерживать корреспондентов.

Отъем пресс-кард, диктофонов, фотоаппаратов и видео-аппаратуры тоже признан незаконным со стороны силовых ведомств.

Федеральные сотрудники силовых структур были направлены в Портленд по указанию президента Дональда Трампа с целью сохранения памятников культуры. Напомним, в США и других странах активисты антирасистского движения начали массово сносить памятники рабовладельцам.

Против присутствия федеральных силовиков в Портленде уже выступали губернатор штата и мэр города.