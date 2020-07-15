В Англии установили скульптуру противницы расизма без согласования с властями

Художник Марк Куин в британском Бристоле установил статую аболиционистки, противницы расизма Джейн Рейд, пишет AP. Работа была зафиксирована на месте, откуда 7 июня был снесен памятник филантропу и работорговцу Эдварду Колстону.

Напомним, что статуя трейдера 17-го века, разбогатевшего на перепродаже африканцев в Америку, была снесена среди прочих в результате протестной стихийной кампании Black Lives Matter. Последние возникли после очередного убийства чернокожего мужчины полицейскими.

Мэр Бристоля Марвин Рис все же высказал сомнения по поводу того, что фигура современницы и противницы расизма останется на своем месте, поскольку она там появилась в результате вольного решения популярного художника. Он предложил провести голосование по этому вопросу среди горожан.