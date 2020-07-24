"ОМ": Трутнев намерен помешать "правой руке" Фургала попасть в Госдуму

После назначения Михаила Дегтярева на должность врио губернатора Хабаровского края у фракции ЛДПР в Государственной думе образовалось одно вакантное место. Ранее в эфире радиостанции «Комсомольская правда» лидер партии Владимир Жириновский пообещал, что его займет советник бывшего главы края Сергея Фургала Захар Синяговский, однако источники «Открытых медиа» считают, что полпредство президента в ДФО этого не допустит.

«С места берём. Раз освободилось место Михаила Владимировича [Дегтярёва], он был в федеральной части, мы можем взять из любой другой части, возьмём из Хабаровска», — объяснял свой выбор Жириновский.

Однако собеседник издания в партии считает, что глава ЛДПР поспешил с таким заключением, заявив, что у 31-летнего Синяговского есть незакрытая судимость за уклонение от воинского призыва. «Это может быть использовано против него в случае задействования пропаганды, даёт лишние возможности конкурентам», — объяснил он. При этом другой знакомый возможного депутата уверен, что соратнику Фургала не позволят пройти в Госдуму люди из окружения полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, расследование о нескромной недвижимости которого Sobesednik.ru опубликовал накануне:

«Чтобы не допустить назначения Синяговского в Думу, подключил силовиков», — говорит источник «Открытых медиа».

По словам депутата Госдумы от ЛДПР Кирилла Черкасова, доказательств наличия судимости у «правой руки» Фургала пока нет. Эту информацию только предстоит проверить: «Насколько мне известно, рассматриваются ещё две кандидатуры, как и говорил Владимир Вольфович, мы не можем назначать на столь высокую должность человека, даже если там есть подозрение о том, что было нарушение закона», — добавляет депутат.

Другой собеседник издания в партии знает, что место в парламенте страны отдадут человеку, не связанному с Дальним Востоком.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Дегтярев уволил Синяговского из правительств Хабаровского края, однако он остается руководителем партии в регионе.