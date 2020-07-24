Пертурбации в Хабаровске и новый оборонный бюджет США. Новости к утру 24 июля

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25 июля, суббота

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[16:50]МЧС направило допсилы на тушение лесного пожара, который раньше тушить не хотело
[16:17]Патриарх Кирилл благословил игуменью Феофанию на продажу "Мерседеса"
[15:58]В Казани задержали членов "Объединенных демократов" и "Трансперенси Интернешнл"
[15:27]Создательнице феминистского портала на Северном Кавказе поступают угрозы убийством
[15:09]В Москве задержали 26 активистов, которые пришли жаловаться на политрепрессии
[15:02]Против жителей Перми и Кемерово завели дела об оправдании нацизма
[14:32]Исследование вакцины "Вектора" будет учитывать эффект плацебо
[14:23]В Москве полиция задержала 11 человек. Основание – нельзя кормить голубей
[13:55]В Подмосковье утонул олимпийский чемпион 1964 года Александр Иваницкий
[13:50]АКОРТ: По итогу 2020 года непродовольственный ритейл упадет на 35%
[13:26]Первый ребенок из России получил генную терапию при СМА
[13:19]В Подмосковье проезд разрешили оплачивать наличными, но все ещё в маске
[12:46]Пользователи Twitter выступили против отмены врачебной тайны для подростков
[12:34]Из-за кризиса граждане Чили смогут снять до 10% своих пенсионных накоплений
[11:47]Путин призвал следователей считать главным критерием оценки доверие граждан
[11:44]В Крыму на патриотической акции затонул бронеавтомобиль
[11:10]Гоша Куценко: Из-за приезда Путина в Питере задержали актеров, играющих полицию
[10:38]На Егора Жукова напали неизвестные
[10:26]Захарова объяснила авиасообщение с Танзанией большим интересом к ней россиян
[09:31]Эксперты требуют уточнить положения уголовной статьи о торговле людьми
[08:11]На Урале холодает, а в Хабаровске продолжаются митинги. Новости к утру 25 июля

24 июля, пятница

[18:01]ЕСПЧ в срочном порядке потребовал от РФ ответов о призыве активиста с астмой
[17:42]Мурашко заявил, что все ограничения по коронавирусу в России снимутся в феврале
[17:13]"Беларусь, Хабаровск рядом": 14-й день митингов в поддержку Фургала
[16:45]Задержаны 25 человек, участвовавших в нападениях на армян в Москве
[16:37]Лукашенко сообщил о готовности применить армию в случае майдана
[16:06]Цепкало с детьми уехал в Москву из-за угроз ареста и лишения родительских прав
[15:57]В Самаре мать через полицию заставляют получать лекарства для дочери
[15:31]В "Олимпийском" планируют сделать крупнейший в Европе аквапарк и кинотеатр
[15:30]"ОМ": Трутнев намерен помешать "правой руке" Фургала попасть в Госдуму
[15:23]С августа РФ возобновит международное авиасообщение в Англию, Танзанию и Турцию
[15:04]Ульяновского шеф-повара оштрафовали за пикетирование с меню в руках
[14:36]Крупнейшие российские банки подняли минимальный взнос по ипотеке
[14:32]СК: несогласованные митинги угрожают жизни детей, а согласованные – нет
[14:01]Кремль не допустит раскачивания "псевдооппозиционерами" протеста в Хабаровске
[14:00]Милонов предложил "заказчикам" суррогатных мам усыновлять детей из детдомов
[13:33]В Москве произошла драка между армянами и азербайджанцами. Задержаны 13 человек
[13:16]Фигурант дела "Нового величия" заявил, что силовики изнасиловали его молотком
[12:34]ЦИК намерен провести трехдневное голосование уже в этом сентябре

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Пертурбации в Хабаровске и новый оборонный бюджет США. Новости к утру 24 июля

Политика
08:03, 24 июля 2020

Пертурбации в Хабаровске и новый оборонный бюджет США. Новости к утру 24 июля
Михаил Дегтярев // Фото: Global Look Press
Михаил Дегтярев // Фото: Global Look Press

Назначенный губернатором Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал об изменениях внутри правительства региона в своем Instagram. 

Так, по словам врио губернатора, свой пост покинул председатель правительства Владимир Хлапов, а на его место придет Александр Никитин, работавший ранее руководителем аппарата в Госдуме, который возглавлял Дегтярев. Также новообъявленный врио ожидает заявления об увольнении зампреда правительства края Юрия Золочевского.

«Захар Синяговский написал заявление об уходе с должности советника губернатора, но он сосредоточится на партийной работе. Он исполнял обязанности руководителя ЛДПР в крае, поэтому его заявление, как советника, я тоже удовлетворил», — цитируют «РИА Новости» политика.

В США приняли оборонный бюджет 86 голосами «за» и 14 голосами «против», передает «Интерфакс». Проект рассчитан на освоение 740 миллиардов долларов.

Председатель Сенатской республиканской конференции Джон Баррассо уверен, что новые планы позволят укрепить сдерживающую силу в противостояниях с РФ и Китаев, а также в санкционном порядке остановить строительство газопровода «Северный поток 2».

По данным аналитической компании DSM Group, россияне в 2,5 раза реже стали покупать защитные маски. Об этом пишут «Известия». Часть граждан вовсе отказались от их использования и уже меньше боятся заразиться коронавирусом, а многие перешли на многоразовые средства индивидуальной защиты. С 6 по 12 июля было продано 3,8 миллиона упаковок медицинских масок. При этом в середине мая продажи достигали 9,2 миллионов масок в неделю. 

Рубрика: Политика

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