Пертурбации в Хабаровске и новый оборонный бюджет США. Новости к утру 24 июля

Назначенный губернатором Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал об изменениях внутри правительства региона в своем Instagram.

Так, по словам врио губернатора, свой пост покинул председатель правительства Владимир Хлапов, а на его место придет Александр Никитин, работавший ранее руководителем аппарата в Госдуме, который возглавлял Дегтярев. Также новообъявленный врио ожидает заявления об увольнении зампреда правительства края Юрия Золочевского.

«Захар Синяговский написал заявление об уходе с должности советника губернатора, но он сосредоточится на партийной работе. Он исполнял обязанности руководителя ЛДПР в крае, поэтому его заявление, как советника, я тоже удовлетворил», — цитируют «РИА Новости» политика.

В США приняли оборонный бюджет 86 голосами «за» и 14 голосами «против», передает «Интерфакс». Проект рассчитан на освоение 740 миллиардов долларов.

Председатель Сенатской республиканской конференции Джон Баррассо уверен, что новые планы позволят укрепить сдерживающую силу в противостояниях с РФ и Китаев, а также в санкционном порядке остановить строительство газопровода «Северный поток 2».

По данным аналитической компании DSM Group, россияне в 2,5 раза реже стали покупать защитные маски. Об этом пишут «Известия». Часть граждан вовсе отказались от их использования и уже меньше боятся заразиться коронавирусом, а многие перешли на многоразовые средства индивидуальной защиты. С 6 по 12 июля было продано 3,8 миллиона упаковок медицинских масок. При этом в середине мая продажи достигали 9,2 миллионов масок в неделю.