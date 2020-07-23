Дегтярев обратится в Москву с просьбой снизить тарифы ЖКХ в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочего совещания с чиновниками заявил, что намерен обратиться в федеральный центр чтобы снизить тарифы ЖКХ. Так он отреагировал на доклад о крупных задолженностях за газ у ресурсоснабжающей компании.

«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих... Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией... Людей волнуют цены. В 2018 году 72 место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования», — приводит слова Дегтярева РИА Новости.

Он продолжил, заявив, что «у людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ». Врио губернатора подчеркнул, что надеется получить льготы, в частности, за счет переговоров с Кремлем: «Мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать».

Кроме этого, новый глава региона пообещал решить проблему с недобросовестными поставщиками топлива, которые не выполняют свои обязательства по отправке горючего в отдаленные части края. «Будем обращаться в правоохранительные органы», — пояснил Дегтярев.