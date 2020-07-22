Фетисов назвал Дегтярева "никем" вместо поздравлений: подробности ссоры

Легендарный хоккеист жестко прокомментировал назначение депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.

До сложения полномочий депутата Дегтярев возглавлял думский Комитет по спорту. Его заместитель Вячеслав Фетисов в беседе с корреспондентом Sobesednik.ru говорить о новом назначении бывшего коллеги не стал:

– Ничего комментировать не буду, говорить нечего и не про кого, – резко высказался о Дегтяреве Фетисов.

Ранее анонимные авторы популярного телеграм-канала Незыгарь писали, что два главных думских спортивных начальника находятся в конфликте. Около года назад Вячеслав Фетисов не поддержал предложение Дегтярева организовать на стадионах религиозные комнаты.

«Если ты хочешь помолиться, иди в церковь или мечеть. Я не понимаю, зачем это нужно», – сказал тогда депутат «Единой России» Вячеслав Фетисов.

Дальний Восток — не чужой для него регион. С 2008 по 2016 годы Фетисов работал в должности сенатора от Заксобрания Приморского края. Кроме того, с Фетисовым связан хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока и несколько хоккейных академий, одна из которых была открыта в Хабаровске.

Михаил Дегтярев, в свою очередь, связан с российским хоккеем. Политик входит в правление ФХР. Тем не менее, это не помешало ему оконфузиться во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года. Дегтярев вместо прямой трансляции случайно посмотрел запись игры девятилетней давности (показанную по Матч ТВ). После финальной сирены депутат поздравил Россию с победой. В реальности же наша сборная проиграла канадцам.