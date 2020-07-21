Хабаровск в предвкушении врио и 30% интернет-избирателей. Главное к утру 21 июля

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев приземлился в аэропорту Хабаровска, передает ТАСС. Перед этим аэропорт проверили на возможное минирование из-за поступившего сообщения. Представлять Дегтярева будет заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, саму процедуру перенесли на два часа — с 14:00 на 16:00, или на 9:00 по московскому времени.

В связи с назначением Дегтярева врио губернатора из ЛДПР решили выйти два депутата: Петр Емельянов из краевой думы и Александр Каян из городского парламента Хабаровска. «Мне, как честному и порядочному человеку, стыдно делать вид, что ничего не происходит. Такая политика не для меня. Я не согласен с такими решениями, поэтому я выхожу из партии ЛДПР и из фракции ЛДПР в Законодательной думе края, в которые я вступил по доброй воле и с благими намерениями. Я буду и дальше отставить интересны своих избирателей», — поясняет в своем Instagram Емельянов. Каян заявил, что поддерживал Фургала и не имеет «морального права» оставаться в ЛДПР.

На новость о решении Владимира Путина назначить именно Дегтярева крайне негативно отреагировали и сами жители: как отмечает Znak.com, хабаровчане написали в его Instagram «сотни гневных комментариев», среди которых: «Мишаня! Не вздумай сюда приезжать! Сиди там, где сидишь! Руки прочь от Хабаровска» или «Вам в Хабаровском крае не рады. Лучше подайте сразу в отставку».

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