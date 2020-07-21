Адвокат "Нового величия" высмеял обвинение: Текст писали "Трое из Простоквашино"?

21 июля в Люблинском суде Москвы продолжились прения на процессе по делу «Нового величия». Они начались с задержкой на час. В зал с трансляцией вновь не попали все желающие. И вновь родители фигурантов не попали в зал, где проходит процесс.

Поддержать подсудимых пришел Самариддин Раджабов.

– Ощущение, что текст обвинения писали персонажи «Трое из Простоквашино», – отметил адвокат Марии Дубовик Максим Пашков. – Как будто его по очереди писали разные персонажи.

– Целью экстремистского сообщества является преступление по мотивам ненависти или вражды. Все остальные организации, с какими бы целями они не собирались, экстремистскими не являются, – продолжил адвокат. – В тексте обвинения следователь указывает какие угодно цели и мотивы, кроме установленных законом. Можно сколько угодно цитировать творчество следователей. Но тут нет состава преступления.

Прения сторон продолжаются. Напомним, на прошлом заседании прокурор запросил 7,5 лет колонии общего режима Руслану Костыленкову; 6,5 лет – Петру Карамзину; 6 лет – Вячеславу Крюкову. Еще нескольким фигурантам гособвинение запросило условные сроки: по 6,5 лет – Максиму Рощину и Дмитрию Полетаеву, 6 лет – Марии Дубовик, 4 года – Анне Павликовой. Прокурор попросил признать подсудимых виновными в создании экстремистского сообщества (часть 1 статьи 282.1 УК).