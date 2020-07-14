Для части фигурантов "Нового величия" запрошены реальные сроки

Во вторник, 14 июля, все-таки состоялось заседание по делу «Нового величия», которое переносилось то ли 10, то ли 11 раз – родители фигурантов сбились со счета.

В здание Люблинского суда пускали только самих фигурантов, их родителей и адвокатов. Остальным заставили ждать на улице «до особого распоряжения». Близкую подругу фигуранта Руслана Костыленкова Татьяну Колобакину развернули прямо на входе и, несмотря на ее возражения о том, что заседание открытое, выгнали на улицу.

Сторона обвинения пришла на заседание с огромной стопкой документов. Фигурантов доставили в зал. В ожидании начала процесса ребята о чем-то переговаривались в «аквариуме» и улыбались. В зал наконец-то допустили журналистов. Часть публики пустили в зал с трансляцией. Причем туда пришлось проследовать и родителям фигурантов – мамам Дмитрия Полетаева, Марии Дубовик и Анны Павликовой. В зал, где шел процесс, их не пустили.

Заседание началось с просьбы обвинения продлить арест всем фигурантам до 17 сентября. Для каждого коротко зачитали основания: обвиняется в совершении тяжкого преступления, может скрыться или повлиять на ход рассмотрения дела. Отметим, что 2 июля Мосгорсуд назвал эти основания недостаточными для продления меры пресечения.

– Судебное следствие ведется больше года, за это время мы неоднократно ставили вопрос о смягчении меры пресечения и приводили доводы, — выступил адвокат Дмитрия Полетаева Александр Борков. — Хочется увидеть, на чем базируется мысль о том, что мой подзащитный может скрыться, если даже границы закрыты.

– В удовлетворении ходатайства прокуратуры необходимо отказать, – заявил адвокат Вячеслава Крюкова Дмитрий Иванов. -- Ходатайство не обосновано, не приведено веских доказательств того, что мой подзащитный должен в течение длительного времени находиться под стражей. Нет оснований, которые бы характеризовали моего подзащитного как человека, который должен так долго находиться под стражей. Вина подзащитного не доказана. Тяжесть представления не может являться основанием.

– Со стороны прокуратуры заявлены необоснованные доводы, не имеющие доказательств, ззаявил в свою очередь адвокат Петра Карамзина Михаил Спиридонов. -- Сторона защиты, в свою очередь, предоставила достаточно доказательств. Спиридонов добавил, что его подзащитный занимался общественно полезным трудом.

– Вина моего подзащитного судом еще не доказана, и тяжесть преступления не может являться основанием для продления содержания под стражей. Прокуратура не представила весомых доказательств, по которым Руслан Костыленков должен находиться под арестом – выступила его адвокат Светлана Сидоркина. – Суд должен дать аргументацию содержанию под стражей и содержанию под домашним арестом фигурантов дела.

Адвокаты остальных фигурантов высказались примерно в том же ключе. Адвокат Анны Павликовой Ольга Карлова попросила для подзащитной подписку о невыезде.

– До задержания работала и училась, поддерживала семью материально, – сказала суда Аня. -- Сейчас границы закрыты для перемещения. Я не могу и не намерена сбежать. Я хочу продолжать учиться

– Никаких нареканий со стороны ФСИН у меня не было, я имею положительную характеристику, соблюдаю все правила, – сообщила Мария Дубовик. -- Я студентка ветеринарного института и очень хочу учиться. Мне рекомендованы если не госпитализация, то хотя бы наблюдение врача. У меня падает зрение — миопия высокой степени. Как и кого об этом просить, я уже не знаю. Я просто хочу понять: почему суд необоснованно прислушивается всегда именно к словам прокуратуры. Прошу смягчить мне меру пресечения.

Судья Маслов, проведя примерно 40 минут в совещательной комнате, принял сторону обвинения, оставив всем фигурантам их «стражи» и домашние аресты. После чего стороны приступили к прениям.

Прокуроры Пугачев и Шапошников заявили, что вина фигурантов «полностью доказана», а их доводы недостовенрны. Наличие полицейской провокации в деле «Нового величия» они не признали. По их мнению, появление в сообществе Руслана Д., проходящего свидетелем по делу, не являлось началом экстремистской деятельности, так как чат существовал ещё до его появления. То есть, общение в чате оказывается «экстремистской деятельностью». По мнению обвинения, лидером сообщества «Новое величие» являлся Руслан Костыленков и все инициативы исходили от него.

В итоге обвинение запросило для Костыленкова, Карамзина и Крюкова реальные сроки — за активное участие в организации. Костыленков — 7,5 лет колонии общего режима, Карамзин — 6,5 лет колонии общего режима, Крюков — 6 лет колонии общего режима. Для Полетаева, Павликовой, Дубовик и Рощина — условные, от 4 до 6,5 лет. Всех фигурантов требуют признать виновными.

Итоговые прения состоятся через неделю.