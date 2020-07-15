Галямину оштрафовали на 200 тысяч за массовую акцию в "форме одиночного пикета"

Муниципальный депутат Юлия Галямина оштрафована Таганским судом Москвы на 200 тысяч рублей за участие в массовом публичном мероприятии «в форме одиночного пикета», передает «Новая газета» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Галяминой были предъявлены обвинения в связи с серией одиночных пикетов в поддержку журналиста, муниципального депутата Ильи Азара, проходивших возле здания управления МВД по Москве.

«Ей в вину вменяется не то, что она встала с плакатом в пикет, а то, что она подошла к зданию, имея в руках средство наглядной агитации. Но она не успела даже развернуть плакат», — объясняет Бирюков, отмечая, что в документах следствия ничего не говорится о том, что плакат был развернут.

Адвокат заявил, что защита намерена обжаловать заявление.

Ранее Sobesedbik.ru писал о задержании Галяминой и других активистов 29 мая. СМИ тогда также обращали внимание на то, что мундеп тогда была задержана до того как успела развернуть плакат.