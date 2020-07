МИД отреагировал на мнение посольства США о задержаниях журналистов в России

Пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс написала в своем Твиттере, что продолжающиеся задеражания журналистов в России напоминают кампанию против свободы прессы. Ее пост был прокомментирован с аккаунта МИД рекомендацией «заняться своими делами».



7 июля в Москве прошла онлайн-конференция «Мир глазами СМИ в 2020 г.». Росс в своем посте заявила, что более актуальной темой была бы «Россия глазами СМИ в 2020-м». «Мы наблюдаем арест за арестом российских журналистов – это начинает напоминать скоординированную кампанию против свободы прессы», – пишет Росс. «Занимайтесь своим делом», – отвечает на ее отметку в посте МИД России.



Ранее около своего дома оперативники ФСБ задержали журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что «Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации» и его подозревают в государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса, до 20 лет лишения свободы).



Представители СМИ требуют открытого расследования дела Сафронова. Сам журналист свою вину не признает.





“#Russia through the eyes of the media in 2020” is a more current topic. Watching arrest after arrest of Russian journalists – it’s starting to look like a concerted campaign against #MediaFreedom. @mfa_russia