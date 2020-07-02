Бабарико обвинили в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки

Задержанному две недели назад кандидату в президенты Белоруссии Виктору Бабарико предъявили обвинение по трем статьям.

Как сообщает «Интерфакс», cын претендента на пост главы государства и руководитель его избирательного штаба Эдуард Бабарико обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Во вторник, 30 июня, суд Центрального района Минска рассмотрел и отклонил жалобу Бабарико на заключение под стражу. Защита сообщала о планах обжаловать решение в Минском городском суде.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны 18 июня, при этом к ним не были допущены юристы. По информации адвоката, экс-главе Белгазпромбанка предъявили обвинение, однако статьи не уточнялись в связи с подпиской о неразглашении. Позднее было предъявлено обвинение и Эдуарду Бабарико.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в штабе Бабарико сообщили о задержании его личной помощницы.