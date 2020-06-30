Ать-два, три-четыре: парад Победы в России прошел, но праздники продолжатся

В 2020 году Россия проводит не один парад в честь ВОВ, а сразу четыре крупных мероприятия. День Победы и смотр военной техники уже позади. «Бессмертный полк» и торжества по случаю окончания Второй мировой войны только наступают.

Хроника

9 мая – президент Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В небе над Кремлем прошел авиапарад. В интернете состоялась онлайн-акция «Бессмертный полк». Вечером запустили салют.

24 июня – повторное возложение цветов в Александровском саду. Военный парад на Красной площади с участием президента и глав нескольких государств. Вручение государственных наград. Салют. Накануне – молебен в построенном храме Вооруженных сил России.

26 июля – акция «Бессмертный полк». В некоторых городах пройдет парад военной техники, а также парад военных судов, приуроченный к Дню ВМФ.

3 сентября – «Диктант Победы». Торжественные мероприятия, организованные Минобороны России. Возможен парад военной техники.

«Парад был в записи»

«Красная площадь закрыта на целый день, приходите завтра», – в день парада, 24 июня, полицейским на Манежной площади приходилось повторять эту фразу почти каждую минуту: у всех гуляющих цель одна – попасть к Кремлю. Техники и временных построек слишком много. Все это будут убирать допоздна.

Парад 24 июня получился одним из самых масштабных – историческая форма, новинки вооружения, второй за два месяца пролет истребителей над Москвой. Вес мероприятия заметен даже на асфальте Тверской улицы – после десятков пар гусениц там остались осколки и бетонная крошка. Сами машины от гуляющих скрыли. Те, кто пришел к Тверской улице, смогли увидеть «Армату» или «Тополь» только в щелях между уборочной техникой – оранжевые грузовики расставили так, чтобы закрыть не только проход, но и обзор. «Чтобы не собирались толпы», – объясняли полицейские. Маски и перчатки были только на них.

– Да там нет никакого парада на самом деле, он в записи идет! – рассказывала подруге девушка, недовольная тем, что ничего не показали. Выстрелов артиллерийских орудий, которые разрывали колонки в телетрансляции, здесь совсем не было слышно.

После парада техника припарковалась на временной стоянке в Нижних Мневниках, в нескольких шагах от байкерского клуба «Ночных волков» «Секстон». Но туда добрались только фотографы редких изданий. И снимать было по сути нечего – расставленные рядком машины, среди которых бродят скучающие солдаты и водители в шортах и шлепанцах (все-таки в металле сидеть жарко).

Главные действующие лица – ветераны Великой Отечественной – в центре Москвы (в том числе и в намоленном сквере у Большого театра) так и не появились. На официальную часть парада волонтеры привезли только 80 человек. По официальной версии – из квартир, по неофициальной – из специального санатория, где они жили на карантине последние две недели до встречи с президентом.

Список вип-гостей, которые получили приглашения на трибуну, судя по селфи из соцсетей, был самым разнообразным. Дмитрий Песков с женой и детьми, родственники лауреатов Президентской премии, послы и полномочные представители больших и малых стран. Где-то рядом фотографировался «русский» боксер Рой Джонс-младший.

Простые люди смогут поучаствовать в празднике только через месяц – придя на акцию «Бессмертный полк».

Фото: агентство «Москва»

Ветераны политики

Лукашенко стал главной звездой парада

Президент Белоруссии, несмотря на осложнившиеся отношения с Россией, в последний момент все же принял приглашение на парад. Правда, вел себя белорусский лидер по ходу официальной части неоднозначно:

– Лукашенко был единственным на трибуне, кто не встал перед словом президента Путина;

– перед фотосессий отодвинулся от президента России на один корпус;

– обещал «победить и выстоять» при коротком общении с другими зрителями;

– покинул Москву сразу после окончания официальной части.

Здоровый полк

На этот раз парад с участием президента и акцию «Бессмертный полк» разнесли по времени на целый месяц. Но в год 75-летия шествие тоже стремятся сделать особенным. Те времена, когда «Полк» проводился инициативными региональными добровольцами, далеко позади.

Если посчитать суммы контрактов по сайту госзакупок, на проведение акции с портретами родственников уйдет более 30 миллионов рублей. Каждый регион вложится по-своему – в Ненецком округе потратятся на полиграфию, в Башкортостане закажут концерт, а в Бурятии запишут мотивирующие ролики. В подмосковном Клину изготовят 300 табличек – все в одном стиле (цена заказа 73.000 рублей).

В этот раз акция состоится одновременно с парадом судов, так как приходится на последнее воскресенье июля – День Военно-морского флота.

Такое решение президента оценили не все. Например, политик Леонид Гозман призвал Следственный комитет провести расследование на тему опасности парадов в период пандемии.

– Мне кажется, 24 июня – дата в каком-то смысле естественная. Ведь именно 24 июня был этот исторический Парад Победы, когда знамена Гитлера кидали к подножию мавзолея. Это очень красивая сцена, которую мы все знаем, конечно. Но я думаю, что сейчас этого делать нельзя. Почему 24 июня проводится парад, а только через месяц – «Бессмертный полк»? Я вижу здесь одно объяснение. Там, наверху, понимали, что ситуация 24 июня будет такой, что кто-то заразится и умрет. Солдат им, наверное, не жалко, тем более что скрыть жертв в вооруженных силах проще. Но они, по-видимому, убеждены в том, что масштаб трагедии для простых мирных граждан, по крайней мере в мегаполисах, скрыть будет невозможно.

У Большого театра на этот раз ветераны так и не появились // фото: Андрей Струнин

Отличились

+ В Калининграде наградят участницу парада Победы, которая во время марша потеряла туфлю, но не сбила строй. Поощрить девушку решил командующий Балтийским флотом адмирал Носатов.

– Солдат Никита Ерошенко, отстраненный от парада Победы на Красной площади, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении его. По словам очевидцев, солдат при этом кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ. На его странице в «ВКонтакте» можно найти много мрачных изображений и частое употребление слова «ненависть».

И снова 3 сентября

В 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником – Днем Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим и постепенно забылся как праздник.

В апреле этого года Госдума приняла новый закон, который установил день воинской славы России: «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Какие мероприятия проведет в новый праздник Минобороны, еще неизвестно.

А вот «на гражданке» по всей России пройдет «Диктант Победы» – соревнование по русскому языку, инициированное партией «Единая Россия».

3 сентября выпадает на четверг и будет считаться рабочим днем. Однако в некоторых регионах, например в Перми, этот день могут также использовать для проведения классического парада. Это стало известно после специального совещания у местного губернатора Дмитрия Махонина.

Во сколько это обойдется бюджету – пока неизвестно. Зато известно, что только один московский парад 24 июня, судя по данным «Госзакупок», стоил примерно 1 миллиард рублей.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2020 под заголовком «Ать-два, три-четыре».