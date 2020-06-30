Ать-два, три-четыре: парад Победы в России прошел, но праздники продолжатся

Фото в статье: скриншоты с YouTube

"Почти знамениты": Гимн оптимизма в исполнении военных жен
Фото в статье: скриншоты с YouTube и Instagram

Боярский за большую пенсию, Плющенко все равно: какие поправки поддержали звезды
Федор Чалов // Global Look Press

"Динамо" – ЦСКА: разбор самого скучного дерби сезона в РПЛ
Петр Верзилов в зале суда / фото: скриншот Youtube

Посадившая Верзилова судья "специализируется" на наказании оппозиционеров
В центре внимания
Сергей Хрущев (1935–2020) // фото: личный архив
Друг сына Хрущева: "Сергей был волевым человеком, он не мог покончить с собой"
Дмитрий Быков: Главный приз этого голосования – сладчайшее чувство особости
Леонид Гозман: Макаревич не сможет засудить Скабееву

Новости дня

29 июня, понедельник

[18:16]Суд по делу Соколова отложен для решения вопроса о публикации переписки с Ещенко
[17:51]Евросоюз продлил санкции против России до конца января следующего года
[17:16]Оштрафованная в Нижегородской области Волочкова призвала губернатора "к совести"
[16:05]Набиуллину попросили противодействовать сбору пожертвований на личные карты
[15:44]Против трижды проголосовавшей россиянки в Израиле могут завести уголовное дело
[15:21]Решение суда по делу бухгалтера "Седьмой студии" станет известно 30 июня
[14:40]Мишустин обязал силовиков сообщать о госпитализации задержанных в течение суток
[14:30]В Москве на улице Проходчиков произошел взрыв
[13:56]Депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал идею об использовании нейросети на ЕГЭ
[13:15]У семьи Кадыровых нашли квартиру в московской 16-этажке
[12:14]На сайте госуслуг можно будет подать обращение в любое ведомство
[11:36]Двое жителей Приморья получили сроки от трех лет за вырубку пихт к Новому году
[11:24]Минтруд назвал решение выплатить "путинские" пособия 1 июля техническим алгоритмом
[11:16]В Норильске загорелся полигон компании, занимающейся утилизацией опасных отходов
[10:28]На востоке Москвы столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли двое
[09:49]В Челябинске охотник пойдет по статье за убийство чужой собаки
[09:47]В Красноярске журналист ВГТРК уволился, отказавшись голосовать по Конституции
[08:55]Дело срочника Шамсутдинова могут рассмотреть в суде присяжных
[08:00]Иностранные бабушки, "рукотворная" пандемия и ковидный диабет. Новости к утру 29 ибня

28 июня, воскресенье

[20:29]ФФОМС: Онкологи чаще стали назначать дорогостоящие противоопухолевые
[19:07]В Москве урологу отменили штрафы за нарушение самоизоляции
[17:57]Хозяин турбазы под Мурманском открыл огонь по полицейским после ссоры с клиентом
[14:21]Сбросы в тундру с фабрики "Норникеля" объяснили повышением уровня воды
[13:35]Сотрудников ПФР попросили не акцентировать внимание на выплатах 1 июля
[12:41]СК и полиция начали проверки на месте незаконных сбросов отходов "Норникеля"
[12:12]Путин предположил, что инфляция достигнет 4%
[11:34]COVID-19 за сутки в РФ: 6 791 – заболели, 5 735 – выздоровели, 104 – умерли
[11:09]Среди улик по делу о боинге МН-17 появилась запись телефонного разговора
[10:18]Актеров для озвучки в "Симпсонах" подберут в соответствии с цветом кожи персонажа
[07:49]Отходы "Норникеля" в реке и DDoS-атака на голосование. Новости к утру 28 июня

27 июня, суббота

[18:38]Российские эксперты считают просторную кабину одним из недостатков Crew Dragon
[17:49]Жителей столичного региона предупредили о грозе в ближайшие часы
[16:57]У Сретенских ворот задержали участников акции в поддержку художницы Цветковой
[16:19]"Мосводоканалу" предписали прекратить слежку за голосованием своих работников
[15:56]В районе Анапы спасатели ищут людей, которых унесло в море на надувном матрасе
[14:53]В монастыре, где живет схиигумен Сергий, избили двоих из съемочной группы Собчак
[14:25]СК выясняет обстоятельства возгорания грузовика с кислотой в Петербурге
[13:59]Сотрудники "Новой" не смогли передать пробы с места ЧП в Норильске на экспертизу
[13:32]Мишустин продлил выплаты надбавок борющимся с коронавирусом врачам до конца лета
[12:58]Гендиректора строительного холдинга "Пионер" обнаружили мертвым в центре столицы

Рецепт: Галета для лета, или Элементарно, Ватсон!
Фото в статье: пресс-служба СТС
Яичница в картофеле и яблочные оладьи: Топ-3 рецепта для летних завтраков
Фото: depositphotos
Рецепт: Клубничка с Ричардом Гиром
Фото: depositphotos
Рецепт: Легкий свекольник на основе ботвы
Фото в статье: Depositphotos, Instagram
Ты уволен: как получить максимальное пособие по безработице
Фото в статье: архив редакции
Пряный цыпленок и треска с петрушкой: два простых рецепта ресторанного класса
Фото: Global Look Press
Очереди в психбольницу Ярославля и древний якутский праздник: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Закрытые пляжи Рязани и агитация за поправки в Екатеринбурге: Что обсуждали в Сети
Фото в статье: пресс-служба СТС
Суп из тыквы, боул с рыбкой и брускетта с авокадо: Три ресторанных рецепта для дома
Фото: Global Look Press
Зарплаты в Ярославле и нарушители на пляжах Дзержинска: Что обсуждали в Сети

Ать-два, три-четыре: парад Победы в России прошел, но праздники продолжатся

Политика
02:01, 30 июня 2020
«Собеседник» №24-2020

Ать-два, три-четыре: парад Победы в России прошел, но праздники продолжатся
Фото: агентство «Москва»
Фото: агентство «Москва»

В 2020 году Россия проводит не один парад в честь ВОВ, а сразу четыре крупных мероприятия. День Победы и смотр военной техники уже позади. «Бессмертный полк» и торжества по случаю окончания Второй мировой войны только наступают.

Хроника

  • 9 мая – президент Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В небе над Кремлем прошел авиапарад. В интернете состоялась онлайн-акция «Бессмертный полк». Вечером запустили салют.
  • 24 июня – повторное возложение цветов в Александровском саду. Военный парад на Красной площади с участием президента и глав нескольких государств. Вручение государственных наград. Салют. Накануне – молебен в построенном храме Вооруженных сил России.
  • 26 июля – акция «Бессмертный полк». В некоторых городах пройдет парад военной техники, а также парад военных судов, приуроченный к Дню ВМФ.
  • 3 сентября – «Диктант Победы». Торжественные мероприятия, организованные Минобороны России. Возможен парад военной техники.

«Парад был в записи»

«Красная площадь закрыта на целый день, приходите завтра», – в день парада, 24 июня, полицейским на Манежной площади приходилось повторять эту фразу почти каждую минуту: у всех гуляющих цель одна – попасть к Кремлю. Техники и временных построек слишком много. Все это будут убирать допоздна.

Парад 24 июня получился одним из самых масштабных – историческая форма, новинки вооружения, второй за два месяца пролет истребителей над Москвой. Вес мероприятия заметен даже на асфальте Тверской улицы – после десятков пар гусениц там остались осколки и бетонная крошка. Сами машины от гуляющих скрыли. Те, кто пришел к Тверской улице, смогли увидеть «Армату» или «Тополь» только в щелях между уборочной техникой – оранжевые грузовики расставили так, чтобы закрыть не только проход, но и обзор. «Чтобы не собирались толпы», – объясняли полицейские. Маски и перчатки были только на них.

– Да там нет никакого парада на самом деле, он в записи идет! – рассказывала подруге девушка, недовольная тем, что ничего не показали. Выстрелов артиллерийских орудий, которые разрывали колонки в телетрансляции, здесь совсем не было слышно.

После парада техника припарковалась на временной стоянке в Нижних Мневниках, в нескольких шагах от байкерского клуба «Ночных волков» «Секстон». Но туда добрались только фотографы редких изданий. И снимать было по сути нечего – расставленные рядком машины, среди которых бродят скучающие солдаты и водители в шортах и шлепанцах (все-таки в металле сидеть жарко).

Главные действующие лица – ветераны Великой Отечественной – в центре Москвы (в том числе и в намоленном сквере у Большого театра) так и не появились. На официальную часть парада волонтеры привезли только 80 человек. По официальной версии – из квартир, по неофициальной – из специального санатория, где они жили на карантине последние две недели до встречи с президентом.

Список вип-гостей, которые получили приглашения на трибуну, судя по селфи из соцсетей, был самым разнообразным. Дмитрий Песков с женой и детьми, родственники лауреатов Президентской премии, послы и полномочные представители больших и малых стран. Где-то рядом фотографировался «русский» боксер Рой Джонс-младший.

Простые люди смогут поучаствовать в празднике только через месяц – придя на акцию «Бессмертный полк».

Фото: агентство «Москва»

Ветераны политики

Лукашенко стал главной звездой парада

Президент Белоруссии, несмотря на осложнившиеся отношения с Россией, в последний момент все же принял приглашение на парад. Правда, вел себя белорусский лидер по ходу официальной части неоднозначно:

– Лукашенко был единственным на трибуне, кто не встал перед словом президента Путина;

– перед фотосессий отодвинулся от президента России на один корпус;

– обещал «победить и выстоять» при коротком общении с другими зрителями;

– покинул Москву сразу после окончания официальной части.

Здоровый полк

На этот раз парад с участием президента и акцию «Бессмертный полк» разнесли по времени на целый месяц. Но в год 75-летия шествие тоже стремятся сделать особенным. Те времена, когда «Полк» проводился инициативными региональными добровольцами, далеко позади.

Если посчитать суммы контрактов по сайту госзакупок, на проведение акции с портретами родственников уйдет более 30 миллионов рублей. Каждый регион вложится по-своему – в Ненецком округе потратятся на полиграфию, в Башкортостане закажут концерт, а в Бурятии запишут мотивирующие ролики. В подмосковном Клину изготовят 300 табличек – все в одном стиле (цена заказа 73.000 рублей).

В этот раз акция состоится одновременно с парадом судов, так как приходится на последнее воскресенье июля – День Военно-морского флота.

Такое решение президента оценили не все. Например, политик Леонид Гозман призвал Следственный комитет провести расследование на тему опасности парадов в период пандемии.

– Мне кажется, 24 июня – дата в каком-то смысле естественная. Ведь именно 24 июня был этот исторический Парад Победы, когда знамена Гитлера кидали к подножию мавзолея. Это очень красивая сцена, которую мы все знаем, конечно. Но я думаю, что сейчас этого делать нельзя. Почему 24 июня проводится парад, а только через месяц – «Бессмертный полк»? Я вижу здесь одно объяснение. Там, наверху, понимали, что ситуация 24 июня будет такой, что кто-то заразится и умрет. Солдат им, наверное, не жалко, тем более что скрыть жертв в вооруженных силах проще. Но они, по-видимому, убеждены в том, что масштаб трагедии для простых мирных граждан, по крайней мере в мегаполисах, скрыть будет невозможно.

У Большого театра на этот раз ветераны так и не появились

// фото: Андрей Струнин

Отличились

+ В Калининграде наградят участницу парада Победы, которая во время марша потеряла туфлю, но не сбила строй. Поощрить девушку решил командующий Балтийским флотом адмирал Носатов.

Солдат Никита Ерошенко, отстраненный от парада Победы на Красной площади, разбил стекло в автомобиле Федеральной службы охраны (ФСО), протестуя против «несправедливого решения» в отношении его. По словам очевидцев, солдат при этом кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ. На его странице в «ВКонтакте» можно найти много мрачных изображений и частое употребление слова «ненависть».

И снова 3 сентября

В 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником – Днем Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим и постепенно забылся как праздник.

В апреле этого года Госдума приняла новый закон, который установил день воинской славы России: «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)», упразднив памятную дату России «2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)». Какие мероприятия проведет в новый праздник Минобороны, еще неизвестно.

А вот «на гражданке» по всей России пройдет «Диктант Победы» – соревнование по русскому языку, инициированное партией «Единая Россия».

3 сентября выпадает на четверг и будет считаться рабочим днем. Однако в некоторых регионах, например в Перми, этот день могут также использовать для проведения классического парада. Это стало известно после специального совещания у местного губернатора Дмитрия Махонина.

Во сколько это обойдется бюджету – пока неизвестно. Зато известно, что только один московский парад 24 июня, судя по данным «Госзакупок», стоил примерно 1 миллиард рублей.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №24-2020 под заголовком «Ать-два, три-четыре».

Теги: #Парад Победы 24 июня

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Политика

Верите ли вы в честность результатов голосования? Отвечают спортсмен и депутаты
Фото: агентство «Москва»

Политика

Ать-два, три-четыре: парад Победы в России прошел, но праздники продолжатся
Фото в статье: скриншоты Youtube, Global Look Press

Политика

Леонид Гозман: Макаревич не сможет засудить Скабееву
Политика
Верите ли вы в честность результатов голосования? Отвечают спортсмен и депутаты
Что будет после Путина? Отвечают бизнесмен, депутат и металлист
Максим Шевченко: У Левченко в Иркутской области прекрасные шансы
Леонид Гозман: Парад победы и голосование – цирк и смертельная угроза
Общество
Последнее интервью сына Хрущева: Наш президент поддался ВОЗ и обрушил экономику
Путин обещал бесплатно провести россиянам газ. Когда это случится и кто оплатит?
Последнее интервью сына Хрущева: Жена сказала, что я слишком старый. Согласен
"Дело Серебренникова" на Sobesednik.ru: от обысков в "Гоголь-центре" до приговора
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Статья, написанная лидером России, понятная и наглядная. Мы знаем эту интонацию, эту смесь обиды, агрессии и веры в свою непогрешимость. Мы читали «Ночь в Лиссабоне» Ремарка с ее описанием тогдашних газет. И эту наглядность мы ценим. По крайней мере становится все понятно насчет прошлого. Насчет будущего – тоже

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Многие подозревают, что Пенсионный фонд – это местный аналог черной дыры, за горизонтом событий которой бесследно исчезают накопления на старость. И не зря. Сотрудница ПФР Светлана Устинова и ее подружка Ульвия Юсифова, устроились очень классно. У Устиновой был доступ к базам данных граждан, а у Юсифовой – талант прикидываться чиновницей из администрации

Сатаров Георгий

Сатаров
Георгий

Выявлять и сажать – это, конечно, надо. Но это все равно что бороться с тараканами с помощью брызгалок: они мутируют и выживают самые стойкие. Все прекрасно знают: чтобы не было тараканов, надо держать кухню в чистоте. В случае с коррупцией это означает, что надо уничтожать условия для расцвета коррупции

Культура и ТВ
Николай Дроздов: С Познером мы никогда не дружили!
Панкратов-Черный о поцелуе Раневской: Она просила: "Не слюнявь!"
Планы на выходные: фестиваль им. Тарковского и "Основной выпускной" от "ВКонтакте"
Светлана Крючкова обратилась к россиянам в связи с голосованием по поправкам
Шоу-бизнес
Что разрушило брак Асмус и Харламова?
Роман Жуков: Бывшая жена приобщает наших детей к черной магии!
Алла Довлатова: Мои губы стали полными из-за герпеса!
"Устал делать первый шаг": Гарик из "Отпетых мошенников" не общается с дочерью

Здоровье
Исследование: лечение рака при COVID-19 прекращать нельзя
За месяц агрессивность COVID-19 в Италии намного снизилась
Инсульт и деменция: вирусолог рассказал, как ковид разрушает мозг
Коронавирусную инфекцию предлагают лечить средством от подагры
Туризм
На пляжах Сочи и Анапы отдыхающих ждут мертвые дельфины и нефть
COVIDное лето Кубани: Позволят ли новые правила отдохнуть на российских курортах?
Самоизоляция в Австралии, или Как приручить какаду
"Как нам выжить?" Крымчане не знают, чем кормить детей в отсутствие туристов
Авто
Бензин после 1 июля может резко подорожать на всех заправках страны
Депутат Лысаков рассказал о новых штрафах для автомобилистов
Техосмотр автомобилей поставят под цифровой контроль
Для погашения ипотеки россияне начали продавать автомобили
Недвижимость
Коронакризис: как покупателям квартир не вляпаться в долгострой
Покупать ли жилье в кризис? Отвечают эксперты в сфере недвижимости
Новостройки после пандемии – что изменится
Льготная ипотека под 6,5 % обойдется россиянам гораздо дороже
Свежий номер
Фото в статье: Global Look Press, социальные сети
"Лукашенко может арестовать еще одного конкурента": политолог о выборах в Беларуси
Всевозможные матрешки с изображением лидера страны продают не только на улицах, но в и интернете // фото: depositphotos
Мятая рубашка за 165 тысяч и водичка за 15: Кто в Сети продает "вещи Путина"?
Раушан Валиуллин // Фото: Instagram
Учитель-противник портретов Путина в школе обжалует увольнение в ЕСПЧ
Фото в статье: АГН Москва, соцсети, скриншот с YouTube
В Москве пропуска, а в Чечне – дядька: Как регионы справились с коронавирусом
Игорь Шувалов // фото в статье: Global Look Press, соцсети
Дружеские инвестиции: Игорь Шувалов помогает приятелям президента и своим личным

«Пандемия»

Тарковский

человек-легенда

Самоизоляция

по-русски
Михаил Пиотровский // фото в статье: Global Look Press
Михаил Пиотровский:
Россию везет тройка – Петр I, Александр III и Екатерина
Фото: Александр Земляниченко // РИА Фото
Леонид Гозман:
Власть молчит о теракте в Будённовске, так как ей плевать на людей
Фото: depositphotos
Олег Шеин:
Государство делиться с обществом не собирается
Фото в статье: скриншоты Youtube, Twitter
Адвокат Ольшанский:
Ефремова надо класть в больницу. Ему поможет время
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
Юлия Галямина:
Голосование – это возможность сказать "Нет" поправкам
Анна Шафран и Ксения Собчак / фото: скриншот Youtube / передача «Осторожно Собчак»
Анна Шафран боится произносить фамилию Навального вслух
Фото в статье: Instagram
Похудевшему на 100 кг Фадееву пластический хирург предрек полгода реабилитации
Фото в статье: Global Look Press, Instagram
"Она меня зомбировала": Рома Жуков намерен проверить бывшую жену на вменяемость
Фото в статье: скриншот Youtube
Четвертая жена Ефремова считает, что его дочь будет рада посадить отца в тюрьму
Фото: Instagram Кристины Асмус
Кристину Асмус снова удалось уговорить на "обнаженку"
Фото: соцсети
В Ростове-на-Дону заборы превратили в галереи под открытым небом
Фото: depositphotos
На Ямале предлагают "стучать" за деньги
Фото: depositphotos
Хорошее собачье дело: В Казани студенты создали приложение для владельцев собак
Фото: Global Look Press
Женщина три года жила по "мужскому" паспорту
Фото: соцсети
Медсестра в купальнике – лучшее лекарство
^