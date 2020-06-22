ВГТРК вставила 93-летнего депутата в агитролик за поправки, хотя он против них

Здоровье пожилого томского депутата от КПРФ Льва Пичурина ухудшилось после того, как он узнал об агитационном ролике за поправки в Конституцию, куда государственная телекомпания ВГТРК вставила его высказывания, вырванные из контекста. Он активно выступает против реформы и заявлял об этом в ходе съемок. На это обращает внимание «Тайга.Инфо».

Как сообщает Telegram-канал #командаКПРФ, в связи с ухудшением самочувствия 93-летнего депутата, его обращение по этому поводу к гражданам пришлось отложить.

Там также рассказали, что журналисты телекомпании 20 минут расспрашивали Пичурина о Великой Отечественной войне и истории СССР, в итоге вырезав из этого интервью несколько фраз, никак не относящихся к обсуждению поправок и выдали их за призыв депутата проголосовать за них. Во фрагменте агитации говорится, что он комментирует поправку «о защите исторической правды», которой и вовсе не существует.

«Наш депутат с самого начала заявил, что поддерживать поправки нельзя. Несмотря на то, что некоторые из них несут позитивный смысл, общая задумка конституционной реформы противоречит интересам народа. В эфир это, конечно, не попало», — поясняют представители КПРФ.