Володин: все, кто голосует против поправок или воздерживается, идут против народа

По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, призывы воздержаться от посещения всенародного волеизъявления по поправкам в Конституцию, а также голосовать против них идут вразрез с интересами России и граждан страны. Он считает, что подобную позицию выражать нельзя.

«Вы задумайтесь, к чему вы призываете, в чем смысл этих призывов? Вы что, хотите стране хуже? Вы хотите, чтобы стандарты, которые повысят качество жизни, были не приняты? Это против народа идти, выступать с такими предложениями. Нельзя этого делать», — приводит его слова «Российская газета».

Также он отметил, что политические силы, разделяющие позицию международных организаций, которые несогласны с принимаемыми в России мерами, чрезмерно рвутся к власти, «перечеркивая» тем самым «интересы и граждан, и государства».

Отметим, что против принятия поправок Владимира Путина или за бойкот голосования по ним выступают множество политических сил в России. Среди них КПРФ, сторонники Алексея Навального, Михаил Ходорковский, «Открытая Россия» и множество других лидеров мнений и общественных организаций. Многие из них, включая Ходорковского и Навального, считают, что вне зависимости от того, как граждане решат выразить свое несогласие с принимаемыми поправками, главным остается не признавать их легитимность. Также они уверены, что процедура голосования 1 июля не обеспечивает необходимую прозрачность и её результатам нельзя верить. Главной целью поправок оппозиция считает обнуление президентских сроков Владимира Путина.