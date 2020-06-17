Пригожин о даче за $55 млн: Навальный не докажет продажность сторонников Путина

Иосиф Пригожин снова угодил в скандал. На этот раз продюсера и его супругу певицу Валерию обвинили в покупке дома на Рублевке стоимостью 55 миллионов долларов. Пригожин, называющий это «приобретение» фейком, рассказал Sobesednik.ru, кому нужна травля его семьи.

– Идет целая кампания против тех людей, кто так или иначе был доверенным лицом или поддерживает нашего президента Владимира Путина, – высказал свои предположения в разговоре с нами Иосиф Игоревич. – Против этих людей организована сумасшедшая травля, чтобы попытаться подмочить их репутацию, показать обществу, что эти люди якобы непорядочные, продажные. Кто-то хочет дискредитировать этих людей, их заслуги, развенчать их статус.

Господин Навальный пытается показать ветеранов войны, людей, которые были в окопах, продажными. Мы благодаря им существуем, и этот негодяй Навальный в том числе. Он переступает ту самую границу вседозволенности, это не демократия.

– Но ведь не Навальный выпустил нынешнюю новость о «вашей» даче на Рублевке...

– Эта «новость» вышла у господина Караулова, он выпустил видео на своем канале, где рассказывает, что мы с Валерией занимаемся приобретением большого объекта за баснословную цену. Вы знаете, за эти деньги можно построить большой концертный зал, сделать полезное дело. Если бы я и обладал такой суммой, я бы использовал деньги куда разумнее, чем вкладывать в свой, скажем так, особняк. Это абсолютная глупость! Но даже если бы я и купил этот дом, я бы купил его на свои заработанные деньги, я бы платил налоги.

Андрей Караулов / фото: скриншот с Youtube-канала Будда Гришна

Обидно, что эта новость исходит не от какого-то прыщавого блогера, а от Андрея Караулова – серьезного, выдающегося журналиста, профессионала с огромным стажем. Он говорит людям, что звонил мне, но нет ни одного пропущенного звонка, а я ему звонил.

Да, я был в «Майендорфе» (элитный коттеджный поселок – Прим. Sobesednik.ru) у своего товарища, я действительно смотрел его дом. Я покупаю все дома, которые смотрю? Самое смешное, что фото в интернете вообще не того дома.

– Так все-таки что у вас есть в собственности? И собираетесь ли вы приобретать дом в Подмосковье?

– У меня нет никаких дворцов. Да, у нас много лет есть дача на Женевском озере, квартира и офисы в Москве, есть жилая недвижимость в Дубае и в Лондоне, один автомобиль. И что? Закон этого не запрещает.

Да, мы рассматриваем дома, но до сегодняшнего дня, до пандемии нас этот вопрос не интересовал. Мы все время на гастролях, нам некогда было жить в загородном доме, да и Валерия по сей день не хочет. Мы городские люди. Если будет какая-то горячая, интересная продажа, мы с удовольствием в эту сторону посмотрим. Пока все предложения зашкаливают в цене. Если мы и смотрим какие-то варианты, то хотим скорее всего дачу, у нас нет дачи в России.

– Недавно Навальный рассекретил «дворец Малышевой» в США. Она то расследование до сих пор не прокомментировала...

– Малышева всю жизнь на телевидении, в медицине, я не понимаю, почему она не должна иметь дом. Не важно – в Америке, в Китае... Это удивительно, что сегодня вот так пытаются унижать талантливых людей.

Навальный позволяет себе оскорблять таких личностей, как Овечкин, Фетисов, Плющенко, которые являются своего рода символами России. Он выкладывает видео, где я плескаюсь в бассейне отеля, и говорит, что это происходит у меня дома в Швейцарии. Да, бассейн у меня есть. Но то видео было сделано в бассейне отеля. Что, путешествовать и отдыхать запрещено? Для чего мы тогда работаем?