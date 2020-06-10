В Конгрессе США предлагают новые "самые жесткие санкции" против России и Путина

Россию предлагают считать одним из спонсоров террористических организаций Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана, «Хезболлы», «Талибана» [организация признана экстермистской и запрещена на территории РФ] и праворадикального «Русского имперского движения».

С такой инициативой выступили в своем докладе «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам» представители Республиканской партии США в Палате представителей Конгресса, передает Washington Examiner. Издание называет это «новым планом по наказанию [президента РФ] Владимира Путина», который, ко всему прочему, занят «подрывом демократического международного порядка» во всем мире.

Авторы называют предложение «самым жестким пакетом санкций против России»: «И это не преувеличение», — отмечают журналисты.

В список компаний, с которыми запрещается сотрудничать, республиканцы хотят внести ВЭБ.РФ (государственный Внешэкономбанк). Также предлагается ввести «вторичные санкции в отношении фирм, поддерживающих российские нефтяные и газовые проекты».

Кроме того, авторы доклада хотят продолжить поддержку вооруженных сил Грузии и развитие там демократических институтов, а также помогать поддерживать безопасность в Украине.

Отмечается, что меры должны оказать эффективное влияние на «карманы» крупных российских предпринимателей, на поддержку которых опирается Владимир Путин.