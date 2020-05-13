Меркель считает "возмутительный" взлом парламента ФРГ частью "стратегии" России

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала данные о взломе сотрудниками российской разведки данных парламента Германии. Её слова передает РБК со ссылкой на издание Handelsblatt.

Она пояснила, что её отношение к этой теме «очень серьезное» и за этим могут последовать новые санкционные меры против России. «Конечно, мы всегда оставляем за собой право принимать меры, в том числе против России», — пояснила глава Республики, отметив, что располагает вескими доказательствами.

При этом, по мнению Меркель, этот случай не является «простым совпадением», а скорее «стратегией гибридной войны», которой придерживается РФ. Она отметила, что это «возмутительный» взлом. Канцлер уверена, что подобные действия предназначены для кампании по дезинформации и искажению фактов, которая мешает устанавливать «доверительные отношения» между двумя странами. При этом она не исключила дальнейшего сотрудничества с Россией.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина, который, по данным ФБР, является агентом структур бывшего ГРУ. Его обвиняют во взломе немецкого парламента в 2015 году, а также в атаках на сервера Демпартии США и вмешательстве в американские выборы в 2017 году.