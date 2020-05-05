Германия уличила во взломе парламента хакера ГРУ, преследуемого Англией и США

Гражданина РФ Дмитрия Бадина обвиняют в хакерской атаке на парламент Германии в 2015 году. По данным Федерального бюро расследований США, Бадин работает в структурах бывшего ГРУ России.

Как пишет «Медиазона» со ссылкой на немецкое издание, Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест россиянина. По их данным, он сумел скачать порядка 16 Гб данных с устройств некоторых депутатов. Ему удалось сделать это с помощью поддельной рассылки со ссылкой на фальшивый сайт ООН, при переходе на который на компьютеры жертв устанавливалось вредоносное ПО.

В Германии уверены, что Бадин руководил этой атакой.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Минюст США обвиняет Бадина и его предполагаемых коллег во вмешательстве в американские выборы через атаки на почту Хиллари Клинтон и американскую Демпартию, а также в попытках взлома международного антидопингового агентства WADA и футбольной организации FIFA.