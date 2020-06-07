"У нас всего, что угодно можно ожидать": Илья Азар освобожден из СИЗО

Журналист, муниципальный депутат Илья Азар вышел из спецприемника, где отбывал административный арест последние 10 суток.

Напомним, что ранее он был задержан за одиночный пикет в поддержку «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова. Азара осудили по статье о нарушении правил проведения массовой акции, приговорив к 15 суткам заключения. Позднее Мосгорсуд подтвердил версию обвинения, однако сократил срок ареста до 10 суток.

Выйдя из-под стражи Азар пояснил, что своими действиями власти дают понять, что одиночный пикет, который, по его словам, оставался последним легальным способом протеста, теперь также запрещен. По его мнению, решение суда воспринимать серию одиночных пикетов как массовую акцию противоречит постановлению пленума Верховного суда: «В принципе, у нас всего, что угодно можно ожидать. Видимо, решили воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше», — приводит его слова «Новая газета».