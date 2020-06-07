Пикетировавшего в Москве активиста отпустили с протоколом о нарушении карантина

Активиста Константина Фокина, задержанного ранее возле здания главного управления МВД по Москве по адресу Петровка, 38, выпустили из отделения полиции. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на самого Фокина.

Ранее стало известно, что его задержали во время сидячего одиночного пикета в поддержку другого активиста Дениса Петрова, которого приговорили к административному аресту в 15 суток за одиночный пикет. Он был осужден по статье о повторном нарушении правил проведения массовой акции.

При этом Фокина отпустили из ОВД «Тверской», составив на него лишь протокол о нарушении самоизоляции.

Как ранее писал Sobesednik.ru, сегодня из СИЗО был отпущен журналист, муниципальный депутат Илья Азар, отбывший свое наказание в 10 суток административного ареста за одиночный пикет возле здания МВД в защиту «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова.